彰化美港公路施工狂塞1小時 老闆霸氣宣布遲到半小時不扣薪

美港公路每天上下班時間都狂塞，用路人塞到崩潰。（賴清美提供）

彰化和美大橋配合引道施工，美港公路只剩「雙向各一車道通行」，民眾上下班受困車陣長達1小時，全興工業區1名紡織廠老闆，這兩天也狂塞50分鐘，今（24日）霸氣宣布，原本規定8點半前打卡上班，為體恤員工改為9點前進公司不扣薪，實施到不塞車為止，員工振臂歡呼「老闆我愛你！」

銜接台中大肚與彰化和美的和美大橋新建工程，為配合和美端橋樑引道施工，從去年美港公路只剩「雙向各一車道通行」，該名紡織工廠老闆今天向縣議員賴清美反映，他自己住台中市，但由於和美大橋新建工程，美港公路西行線（往伸港方向）原雙車道調整為「雙向各一車道通行」，造成他連續兩天從台中市要來彰化縣全興工業區上班時，竟然塞在車陣中長達50分鐘，以往從和美大橋下來走美港公路到工業區公司只要5分鐘車程，如今卻要50分鐘至1小時之久，員工每天上班、下班都苦不堪言，為體恤員工，以往公司每天8點半前打卡上班，他乾脆宣布，員工早上9點前打卡上班都不算遲到，也不扣薪，直到不塞車為止。

請繼續往下閱讀...

賴清美則指出，和美大橋跨越烏溪，銜接台中大肚與彰化和美，這項工程預計今年底要完工，去年開始為配合和美端引道工程，啟動美港公路交通管制，從管制以來，往來的人車都苦不堪言，上下班尖峰時間大塞特塞，有人就說尿急時不曉得該怎麼辦。不只是美港公路變成停車場，替代道路也連帶大排長龍，居民半夜被吵到無法入睡。

賴清美表示，經她向相關單位反映民眾心聲，包括台中市、彰化縣府與警方等單位將於26日上午前往美港公路會勘，共商解決之道。

美港公路每天塞車，相關單位將會勘研商解決之道。（賴清美提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法