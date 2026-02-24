慶元宵！台中媽祖慶典大秀3/1-3/3 九天、明華園、街頭藝人輪番上

明華園日字劇團（圖）將在台中媽祖國際觀光文化節演出。（台中市文化局提供）

「2026台中媽祖國際觀光文化節」將於3月1日至3日一連3天，在大里杙福興宮、台中樂成宮、大甲鎮瀾宮、大庄浩天宮及南屯萬和宮接力登場，台中市文化局強調，演出融合信仰文化與表演藝術，包括知名陣頭劇團九天民俗技藝團、明華園及台中街頭藝人等輪番上陣，邀請民眾一同迎接馬年元宵。

「3月肖媽祖」！台中媽祖國際觀光文化節先於大年初四，配合新社九庄媽遶境起跑，接著3月1日邀請九天民俗技藝團在大里杙福興宮匯演，3月2日在樂成宮邀請宋坤傳藝ft.天選樂團，熱鬧活動持續到4月。

文化局長陳佳君表示，台中媽祖國際觀光文化節活動隨著媽祖信仰遍及山、海、屯、城各區，透過宮廟舞台串聯，逐漸成為台中春季最具代表性的文化節慶，今年以「媽祖同行」為主題，自大年初四配合新社九庄媽遶境揭開序幕，超過40組表演團隊，陸續在台中12座宮廟登台，陪伴民眾一路熱鬧到初夏。

3月3日元宵節當晚7時，大甲鎮瀾宮、大庄浩天宮及南屯萬和宮同步開演，其中，大庄浩天宮邀請無双樂團、靈魂頑童舞蹈團接連登場，南屯萬和宮由明華園日字戲劇團演出「馬車伕與大捕快」，大甲鎮瀾宮則於順天路與蔣公路口安排余欣舞蹈團輪番演出，並邀請藝人杜忻恬、BCRUSH、幽靈水晶及ARKis與民眾一同歡度元宵夜。

文化局強調，大甲鎮瀾宮於元宵節舉行筊筶儀式，向媽祖請示起駕日期，當晚準備猜燈謎好禮、填問卷送限量大甲媽運動水壺，而5月份在台中萬春宮、北屯南興宮、社口萬興宮、豐原慈濟宮、大肚萬興宮及梧棲朝元宮等宮廟還有演出，系列活動持續至5月16日，歡迎上台中媽祖國際觀光文化節-宮廟風華粉絲專頁查詢。

