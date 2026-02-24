配合桃園燈會 桃園舊城串聯館舍打造光影展演夜遊

大廟口派出所-Art Lighting II共創燈籠。（桃市文化局提供）

「2026桃園燈會」以「飛馬耀桃園」自2月25日至3月8日於虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園打造光影展演與多元體驗活動，配合燈會期間人潮匯聚，市府文化局同步串聯舊城區多處館舍與藝文空間，並結合「Art Lighting II 城市故事館群燈光計畫」，自2月27日至3月8日規劃館舍夜間延長開放與主題活動，打造文化夜遊路線。

市府文化局長邱正生表示，桃園舊城區此次以「市集交流」、「光影展演」及「閱讀與動漫夜生活」為三大主軸，在燈會期間，77藝文町2月28日至3月1日推出「做個有用的東西」二手文創市集，米倉劇場3月7日辦理相聲小劇場、工作坊及二手交換活動，並結合藝遊桃園數位集章，邀請民眾走進劇場、親近表演藝術。

請繼續往下閱讀...

大廟口派出所規劃「夜光城市探險」，結合文化導覽與燈籠體驗；桃園文學館夜間開放至晚上9時，館內書店與閱讀空間共同營造書香夜景；淘動漫延長營業至晚上10時，除設置台灣原創IP主題打卡牆，同步展出美漫創作者Jimbo Salgado台灣首展「蜘蛛人宇宙與他的朋友們？」至3月22日，為動漫迷增添夜間參觀亮點。

另外，舊城區周邊的獨立書店（怡美書店、穩心陪伴工作室、遇見小王子書房、Home Page首頁讀書館）另有夜間選書展示與閱讀體驗。

邱正生說，文化局透過館舍夜間開放與跨場域串聯，讓民眾在欣賞燈會主燈展演之餘，也能走進舊城街區，感受市集、人文展演與閱讀空間交織而成的夜晚風景。燈會期間，桃園舊城區多處館舍配合藝術燈光妝點同步亮燈，光影映照老屋與街巷，展現不同於主燈區的溫暖與細膩氛圍，歡迎市民循著燈火漫步舊城，在光影與故事交會之中發現屬於桃園的夜間文化魅力。

淘動漫-Jimbo Salgado台灣首展「蜘蛛人宇宙與他的朋友們？」（桃市文化局提供）

淘動漫-以美漫、蜘蛛人元素妝點招牌。（桃市文化局提供）

桃園文學館-Art Lighting II文字意象燈飾。（桃市文化局提供）

桃園文學館-Art Lighting II文字意象燈飾。（桃市文化局提供）

米倉劇場。（桃市文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法