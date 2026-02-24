為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    因應節水抗蟲抗病 農業部桃園場育成3品種稻米

    2026/02/24 16:59 記者楊媛婷／台北報導
    農業部桃園農改場育成桃園5號、6號、7號等新品種稻米，可因應農民在極端氣候下的種植需求。（記者楊媛婷攝）

    農業部桃園農改場育成桃園5號、6號、7號等新品種稻米，可因應農民在極端氣候下的種植需求。（記者楊媛婷攝）

    極端氣候已成日常，農業部桃園農改場近年育成新品種水稻「桃園5號」、「桃園6號」、「桃園7號」，分別可節水、抗病蟲害、抗病，適合不同需求的農民栽種，其中「桃園6號」適合有機、友善栽培，「桃園7號」可抗稻熱病，都在桃園當地推廣種植中。

    今年春季水情不佳，新竹以南區域已啟動節水措施，農業部桃園農改場副研究員簡禎佑表示，目前我國約2～3年可能就會面臨一次缺水或乾旱風險，進而導致春耕期間讓農民難以進水整地，團隊於2019年育成水稻「桃園5號」，耐高溫外，品種也比一般米可提早7～10天收穫，並且可延後到4月上旬插秧，每公頃可調節2～3月尖峰用水量近3千立方公尺，可分散2月農田集中整地插秧的用水壓力，目前栽種面積已超過50公頃。

    為有利有機友善栽培，簡禎佑表示，團隊也育成適合有機友善栽種的「桃園6號」水稻，也是國內首支專為有機與友善栽培選育出的水稻品種，對各種病蟲害具有抵抗性，還可減少2成用肥，若計入減少用藥與用肥，每公頃可減少1公噸的二氧化碳當量排放，也因減少用藥，因此稻田常可見食蟹獴等動物，目前在新竹湖口已推廣種植1百公頃。

    隨稻熱病嚴重，簡禎佑表示，團隊在2023年育成的「桃園7號」可有效對抗稻熱病，產量高又可節省用藥，目前栽種面積已達1百公頃；「桃園6號」、「桃園7號」都是香米品種。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播