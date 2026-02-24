因應節水抗蟲抗病 農業部桃園場育成3品種稻米

農業部桃園農改場育成桃園5號、6號、7號等新品種稻米，可因應農民在極端氣候下的種植需求。（記者楊媛婷攝）

極端氣候已成日常，農業部桃園農改場近年育成新品種水稻「桃園5號」、「桃園6號」、「桃園7號」，分別可節水、抗病蟲害、抗病，適合不同需求的農民栽種，其中「桃園6號」適合有機、友善栽培，「桃園7號」可抗稻熱病，都在桃園當地推廣種植中。

今年春季水情不佳，新竹以南區域已啟動節水措施，農業部桃園農改場副研究員簡禎佑表示，目前我國約2～3年可能就會面臨一次缺水或乾旱風險，進而導致春耕期間讓農民難以進水整地，團隊於2019年育成水稻「桃園5號」，耐高溫外，品種也比一般米可提早7～10天收穫，並且可延後到4月上旬插秧，每公頃可調節2～3月尖峰用水量近3千立方公尺，可分散2月農田集中整地插秧的用水壓力，目前栽種面積已超過50公頃。

為有利有機友善栽培，簡禎佑表示，團隊也育成適合有機友善栽種的「桃園6號」水稻，也是國內首支專為有機與友善栽培選育出的水稻品種，對各種病蟲害具有抵抗性，還可減少2成用肥，若計入減少用藥與用肥，每公頃可減少1公噸的二氧化碳當量排放，也因減少用藥，因此稻田常可見食蟹獴等動物，目前在新竹湖口已推廣種植1百公頃。

隨稻熱病嚴重，簡禎佑表示，團隊在2023年育成的「桃園7號」可有效對抗稻熱病，產量高又可節省用藥，目前栽種面積已達1百公頃；「桃園6號」、「桃園7號」都是香米品種。

