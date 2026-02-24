為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    巨無霸、彩色番茄試種成功 九如鄉農會今年可提供農民種植

    2026/02/24 17:06 記者葉永騫／屏東報導
    九如鄉農會總幹事龔泰文利用聖女、牛番茄進行雜交和品種改良後種出的巨無霸番茄。（記者葉永騫攝）

    好大的番茄，比一個手掌還大！口感甜又好吃，而且抗病毒強，被稱為巨無霸番茄，另有一種彩色番茄，外觀有綠、紫、紅等不同顏色，這是新品種的試種番茄，九如鄉農會總幹事龔泰文試種10餘種番茄，希望找出適合台灣種植的新品種番茄，預計今年秋季巨無霸、彩色番茄就能提供種子讓農民種植。

    龔泰文表示，市面上常見的番茄有黑葉、桃太郎、聖女、牛番茄、橙蜜等品種，其中黑葉是大顆品種中最受歡迎，但近年來飽受病毒、病蟲害侵襲，產量下滑，讓農民相當頭痛，他利用聖女及牛番茄進行雜交和品種改良，種出巨無霸番茄，不但抗病毒強，口感佳且有特殊風味，吃過的人反映相當好，已有不少農民詢問希望推廣種植。

    另外，他也利用外國種的番茄進行品種改良，種出紫色的番茄，外觀可愛、顏色漂亮，不過其成熟度不夠會有澀味，必須由紫轉變成紅色才是真正成熟，成熟後的外表呈紫色、紅色和綠色交雜的彩色番茄，味道甜、爽口，今年可以取得種子開始育苗，預計9月就能提供農民種植。

    利用外國種的番茄進行品種改良種出紫色的番茄，成熟後的外表呈紫色、紅色和綠色交雜的彩色番茄。（記者葉永騫攝）

    九如鄉農會總幹事龔泰文利用外國種的番茄進行品種改良，種出紫色的番茄，顏色相當少見。（記者葉永騫攝）

