澎湖通梁羅玄宮捐贈公益物資 造福白沙、馬公邊緣民眾及學子

通梁羅玄宮將公益物資，交給後寮村長葉文泉。（記者劉禹慶攝）

澎湖通梁羅玄宮辦理公益物資發放活動，捐贈269箱民生物資，除了分贈白沙鄉各村及澎水學子之外，其餘由馬公市公所承接後續轉介事宜。馬公市長黃健忠代表受贈，並致贈感謝狀，肯定廟方長年投入公益的實際行動。

羅玄宮爐主鄭志明表示，廟方以「五年千歲十二兄弟」信仰為核心，秉持宗教服務社會精神推動公益。每年農曆正月12日舉行羅府千歲聖誕慶典，除延續宗教文化，也持續以具體行動回饋社會，捐贈的對象是無法獲得低收入戶補助的邊緣戶。

此次捐贈物資包括關廟麵、米粉、醬油、蠔油、麵筋、魚罐頭、鰻魚罐頭及玉米粒罐頭等，共計269箱。

黃健忠表示，市公所會妥善承接這批物資，依實際情況規劃分送方式，讓善意落實在需要的地方；公益不是口號，而是一步一步把事情做好，讓捐贈者放心，也讓社會看得到實際效果，公部門的責任就是把民間的善心接好、做好。

此次活動由澎湖通梁羅玄宮主辦，高雄市鹽埕保安宮副主委黃福利、高雄市觀音山鋼鐵登山會會長陳宗哲及澎湖縣議會議長陳毓仁服務處協辦。澎湖縣議員宋昀芝、魏睿宏及民進黨澎湖縣黨部主委顏家康等人，都到場見證。

