頭痛喝可樂能緩解？ 醫師、營養師證實：配「麥當勞1食物」更好！

近日有網友在網上分享頭痛緩解偏方，宣稱喝可樂有用，引發網友熱議，貼文還釣出醫生和營養師證實，說明為何可樂可以有效緩解頭痛。

一位女網友最近在Threads上發文表示，自己頭痛跑去買了罐可口可樂，馬上緩解了頭痛，直呼「喝下去直接復活！」貼文曝光後，意外吸引近百萬人次瀏覽、數萬人按讚，「有時有點小感冒也可喝，會好」、「這個原本就是感冒藥的配方」、「我是宿醉喝可樂也有用」、「前員工路過，最早最早的可樂，是拿來提神跟緩解頭疼的」、「他本來發明的時候就是頭痛藥，在藥局賣的，後面才修改配方在市面上販賣的」。

留言區還出現家醫科醫師留言科普，「因為可樂含有咖啡因，它能讓擴張的腦血管收縮，並且阻斷腺苷作用，這是一種參與疼痛傳導的物質，從而增強止痛效果。這跟市面上很多『加強錠止痛藥』的機轉很類似。而且有時候頭痛是因為低血糖，可樂的高濃度葡萄糖可以快速拉升血糖，緩解腦部的能量危機。」

另外也有營養師留言補充，「麥當勞大暑+可樂，緩解偏頭痛，聽起來像胡說八道，其實有跡可循。薯條上的鹽巴是來補充流失的電解質，可樂中的咖啡因可促進腦內血管收縮。如果你的頭痛與這兩點有關，再加上久違吃到速食、心情放鬆，皮質醇下降，的確有可能舒服一些。」

