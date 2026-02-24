粉紫新秘境！南投國姓麝香木花海飄仙氣

南投國姓鄉麝香木新秘境，展現2000多坪紫色浪漫花海。（南投縣議員陳宜君提供）

南投國姓鄉近期出現粉紫色麝香木新秘境，滿山超過2000坪紫色花海吸引民眾上山賞花，當地九尖茶廠表示，園區過去以賞梅聞名，麝香木則只種植1年，期間經常修枝與施肥管理，才會有現在的夢幻仙境花況，預計開花期可到3月中旬。

南投縣議員陳宜君表示，近日到國姓鄉造訪麝香木秘境，看見山坡上滿滿粉紫花海壯觀又浪漫，尤其花海還是由茶廠主人為妻子所打造，讓這片紫色「愛的森林」更有意義。

陳宜君說，當地以往都以賞梅為主，並有冬季蔬菜，春天則會有櫻花開，今年則首度有紫色麝香木，最近吸引許多遊客慕名賞花，明年還將規劃小農市集，盼賞花人潮能活絡當地農村經濟。

茶廠張姓女園主表示，以前曾到南投中寮鄉欣賞麝香木，當時就被浪漫花海吸引，之後丈夫才在自家田園種植，以利就近欣賞，麝香木面積已超過2000坪，經細心管理照料，種植1年已開出盛大花況，讓人相當振奮，目前正值盛開期，預計花況可到3月中旬。

南投國姓鄉麝香木新秘境，在陽光照射下展現粉紫色花海。（南投縣議員陳宜君提供）

南投國姓鄉麝香木新秘境，展現2000多坪紫色浪漫花海。（九尖茶廠提供）

