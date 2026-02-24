為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    粉紫新秘境！南投國姓麝香木花海飄仙氣

    2026/02/24 16:39 記者劉濱銓／南投報導
    南投國姓鄉麝香木新秘境，展現2000多坪紫色浪漫花海。（南投縣議員陳宜君提供）

    南投國姓鄉麝香木新秘境，展現2000多坪紫色浪漫花海。（南投縣議員陳宜君提供）

    南投國姓鄉近期出現粉紫色麝香木新秘境，滿山超過2000坪紫色花海吸引民眾上山賞花，當地九尖茶廠表示，園區過去以賞梅聞名，麝香木則只種植1年，期間經常修枝與施肥管理，才會有現在的夢幻仙境花況，預計開花期可到3月中旬。

    南投縣議員陳宜君表示，近日到國姓鄉造訪麝香木秘境，看見山坡上滿滿粉紫花海壯觀又浪漫，尤其花海還是由茶廠主人為妻子所打造，讓這片紫色「愛的森林」更有意義。

    陳宜君說，當地以往都以賞梅為主，並有冬季蔬菜，春天則會有櫻花開，今年則首度有紫色麝香木，最近吸引許多遊客慕名賞花，明年還將規劃小農市集，盼賞花人潮能活絡當地農村經濟。

    茶廠張姓女園主表示，以前曾到南投中寮鄉欣賞麝香木，當時就被浪漫花海吸引，之後丈夫才在自家田園種植，以利就近欣賞，麝香木面積已超過2000坪，經細心管理照料，種植1年已開出盛大花況，讓人相當振奮，目前正值盛開期，預計花況可到3月中旬。

    南投國姓鄉麝香木新秘境，在陽光照射下展現粉紫色花海。（南投縣議員陳宜君提供）

    南投國姓鄉麝香木新秘境，在陽光照射下展現粉紫色花海。（南投縣議員陳宜君提供）

    南投國姓鄉麝香木新秘境，展現2000多坪紫色浪漫花海。（九尖茶廠提供）

    南投國姓鄉麝香木新秘境，展現2000多坪紫色浪漫花海。（九尖茶廠提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播