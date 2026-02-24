「黃金大道」成形！ 彰化芬園黃花風鈴木 228連假大爆發

芬園黃花風鈴木「黃金大道」。（米諾斯提供）

美呆了！彰化縣芬園鄉彰南路600棵黃花風鈴木，目前已開約6、7成，預計228連假達到高峰，再度呈現「黃金大道」美景。

此外，賞拍黃花風鈴木不止芬園彰南路與二水坑內坑，花壇虎山巖也有黃花風鈴木秘境，金黃色花海在陽光下閃耀，吸引許多遊客前來拍照打卡。生態攝影師米諾斯說，黃花風鈴木花期不長，遊客若要打卡拍照可得趁早。

芬園鄉彰南路綿延5公里的黃花風鈴木，近來陸續開出金黃色花朵，已有許多遊客駐足拍照，許多去寶藏寺拜拜的民眾，也都順道前來賞花拍照。

生態攝影師米諾斯指出，「黃金大道」沿線有600棵黃花風鈴木，今天已花開約6、7成，目前「黃金大道」已經成形，預計228連續假期將迎來高峰，民眾若要拍攝最美角度，最好一早就來拍照，且假日愈早來愈好拍，因為假日愈晚不僅人潮多，就連做生意的小吃攤販都會聚集，屆時恐難拍到最美的角度。

米諾斯說，彰化縣有許多黃花風鈴木景點，芬園彰南路和二水坑內坑都有為數甚多的黃花風鈴木盛開之外，彰化市大肚溪棒壘球場堤防也有數量相當多的黃花風鈴木開花，此外，花壇鄉虎山巖的黃花風鈴木也已大開，這幾處堪稱是黃花風鈴木的秘境，值得一遊。

黃花風鈴木金黃色花朵，在湛藍天空下耀眼奪目。（米諾斯提供）

虎山巖黃花風鈴木盛開，整齊排列相當耀眼。（米諾斯提供）

大肚溪棒壘球場的黃花風鈴木盛開。（米諾斯提供）

