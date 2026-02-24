台南水道博物館春櫻未見大爆發 卉產銷班長曝原因

山上水道博物館的淨水池區，階梯八重櫻開得很零散。（記者吳俊鋒攝）

列為國定古蹟的台南山上水道博物館，在淨水池區種植了逾400株的日系春櫻，原已屆遊賞期，卻遲未大規模綻放，農曆年假期間，都沒有等到全開的盛景，歸仁農會七甲五街花卉產銷班長黃毅斌分析，主要是受氣候因素干擾，且海拔較低，栽培管理本就不易。

春節前夕，淨水池區已見河津櫻、八重櫻初綻，原本以為農曆年假的溫和氣候，可望讓花況更上層樓，成為熱門的觀光景點，但事與願違，並未一次滿開，只有局部性地分批呈現。

黃毅斌指出，農曆年假期間，南部午間氣溫動輒飆至30度以上，未見春暖，就直接跳到夏天的炙熱，氣候的干擾，打亂了開花激素，沒有一次性盛放；另外，對於適合海拔1千公尺的河津櫻、八重櫻而言，淺山地區的高度仍嫌不足，影響栽培管理工作的成效。

水道博物館也提到，去年9月份，冷熱交替時，園區就有河津櫻的生理時鐘被打亂，部分提前綻放，先開了一波，現在已經長出茂密的新葉了，影響後續的整體花況，氣候的變數，影響深遠。

淨水池區的停車場、池塘，以及步道右側等，以河津櫻為主，步道左側是吉野櫻，階梯沿途則遍布八重櫻，而上方的城堡建築周邊，還種了一些河津櫻與八重櫻，水道博物館推估，整體綻放率已經超過6成了，不過現場仍可見到局部開花的美景，歡迎各界228連假時來遊賞、踏青，有益身心。

山上水道博物館淨水池區的河津櫻。（記者吳俊鋒攝）

山上水道博物館淨水池區的河津櫻花期零散。（記者吳俊鋒攝）

