    首頁 > 生活

    春節海運每日載運1.8萬人次 航港局：較去年成長1成

    2026/02/24 17:01 記者黃宜靜／台北報導
    春節連假疏運昨天結束，航港局統計，連假期間平均每日載運1.8萬人次，較去年成長10%。（圖由航港局提供）

    春節連假疏運昨天結束，航港局統計，連假期間平均每日載運1.8萬人次，較去年成長10%。（圖由航港局提供）

    春節連假疏運昨天結束，航港局統計，連假期間平均每日載運1.8萬人次，較去年成長10%，其中國內本島至離島8條航線共開航1086航次，疏運13.1萬人次，平均載客率約57%；金馬小三通4條航線共開航342航次，疏運5.3萬人次，平均載客率約59%。

    航港局表示，今年疏運期間天候大致良好，帶動出遊旅次增加，其中東琉、台馬及高雄馬公航線運量均有近20%成長；另因應連假期間的天候波動，機動執行「海空運具聯防機制」，確保旅客行程順暢。

    航港局說明，春節疏運期間即每日密切掌握各航線天候狀況，2月15日小年夜當天馬祖機場受濃霧影響全日暫停起降，隨即機動調度海運增班，將當日上午「新台馬輪」馬祖往基隆航班延後至12時開航，並會同民航局及連江縣政府宣導旅客搭乘船班，增加疏運277人次，總計搭載329名旅客；同日晚間考量後續海象及收假調度，更調度「台馬之星」增開1航次，疏運244人次，以確保交通不中斷。

    航港局表示，初四到初六澎湖航線收假高峰，旅客返回本島除選擇空運服務外，海運亦發揮關鍵分流功能。初四「澎湖輪」馬公往高雄載客率達100%；後續兩天透過媒體積極宣導分流，載客率亦分別維持在99%及93%高檔，顯示海空運具聯防機制發揮成效。

    航港局提醒，緊接而來的228連假海運疏運將持續至3月2日，旅客登船請務必攜帶身分證件配合實名制查驗，並注意行動電源須隨身攜帶、嚴禁託運，以確保航行安全。每日航班動態可於下午2時至航港局官網「春節及228連假海運疏運資訊專區」查詢，預先規劃行程，平安返家。

    春節連假疏運昨天結束，航港局統計，連假期間平均每日載運1.8萬人次，較去年成長10%。（圖由航港局提供）

    春節連假疏運昨天結束，航港局統計，連假期間平均每日載運1.8萬人次，較去年成長10%。（圖由航港局提供）

