竹市賞花季2/27開跑！ 雙週末活動、夜櫻首亮相

新竹市賞花季將於27日開跑。（圖由市府提供）

新竹市政府今舉辦「2026新竹市賞花季—花現好日仔」記者會，市長高虹安宣布今年適逢新竹公園110週年，賞櫻季特別延長為雙週末活動，並研發「新竹公園110週年限定香氛」，且首度點亮汀甫圳櫻花小徑夜櫻；此外，3月22日也將於十八尖山接力舉行賞花健走，邀請民眾在櫻花香氣與山林綠意間，感受竹市浪漫春日風情。

高虹安表示，為慶祝新竹公園110週年，市府特別規劃「雙週末」系列活動，將於2月27日至3月1日，以及3月7日至3月8日登場，包含賞櫻市集、和風文化體驗及藝文表演，園區內超過800株櫻花盛開，常被民眾形容為「一秒飛出國」，彷彿置身日本。

今年另一大賞櫻亮點為汀甫圳櫻花小徑夜櫻，市府透過光環境優化設計，讓粉嫩櫻花在夜色中展現靜謐美感，不僅延長賞花時段，也進一步帶動城市夜間經濟，形塑「美感新竹」氛圍。

此外，賞花季活動將於3月22日移師十八尖山，由城銷處與衛生局合作舉辦「風城 GOGO 健康夠夠」健走活動，並攜手農業部林業及自然保育署新竹分署推動「原地扎根 韌性森活」植樹月贈苗活動，將環境關懷延伸至日常生活，展現竹市打造「宜居永續」城市的決心。

城銷處長林昱志表示，賞櫻季期間現場每日將匯集30攤在地美食與特色品牌的假日賞櫻市集，並結合周邊飲食、旅宿特約店家推出花季限定優惠。舞台區除音樂演出、魔術與氣球互動節目外，更邀請來自北海道的日本歌手熱田友香獻唱，為活動注入跨文化交流元素。針對親子家庭，園區同步推出浴衣體驗、茶道文化展示及摺紙DIY，並規劃尋找活動專屬花花鏡與特派員「皮卡」拍照打卡贈禮活動，完成指定任務即可兌換限量好禮，為賞櫻行程增添趣味。

