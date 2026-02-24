台日互惠 新北板橋人4月起享日本富山漁津多景點觀光優惠

自今年4月起，設籍板橋區的市民朋友可享富山縣「魚津水族館」及「魚津埋沒林博物館」觀光優惠、搭乘魚津市「海市蜃樓遊樂園」摩天輪免費。（板橋區公所提供）

新北市板橋區與許多日本城市往來密切，板橋區長陳奇正說，日本富山縣魚津市與板橋區於去年10月共同簽署觀光交流合作備忘錄，魚津市長村椿晃日前率團來板橋區，與市議員山田摩衣、區公所一同交換城市治理、觀光發展及市民互惠等議題，並提供雙方市民觀光優惠；自今年4月起，設籍板橋區的市民朋友可享富山縣「魚津水族館」及「魚津埋沒林博物館」觀光優惠、搭乘魚津市「海市蜃樓遊樂園」摩天輪免費，而魚津市民可領取府中商圈現金抵用券。

陳奇正指出，板橋、漁津市交流已有4年，今年在山田摩衣促成下，雙方提供彼此市民觀光優惠，板橋民眾自4月1日起，造訪日本富山縣「魚津水族館」及「魚津埋沒林博物館」，以手機出示板橋區公所FB置頂貼文內的優惠券及國民身分證，即可享門票半價優惠，搭乘魚津市「海市蜃樓遊樂園」摩天輪免費；優惠活動至明年3月31日止為期一年，摩天輪免費優惠則至今年11月30日止，將視情況延長優惠措施。

請繼續往下閱讀...

村椿晃表示，「魚津水族館」有海獅、企鵝及富山灣300多種魚類生物，「魚津埋沒林博物館」展示兩千年前因河川氾濫及海面上升而被掩埋的巨型古木，是見證環境變遷的遺跡，而「海市蜃樓遊樂園」擁有大型摩天輪，有機會藉此一睹海市蜃樓的自然奇觀，樂園內還有旋轉木馬等多樣化的遊樂設施，皆是富山縣魚津市的旅遊景點。

陳奇正也說，4月1日起，前100位魚津市民可至板橋區公所領取府中商圈現金抵用券「府中券」200元，於商圈內70多處合作店家消費使用，此外魚津市民來板橋合作餐飲店可享半價或折價50元優惠，盼藉由實質優惠提供雙方市民觀光小確幸。

自今年4月起，設籍板橋區的市民朋友可享富山縣「魚津水族館」及「魚津埋沒林博物館」觀光優惠、搭乘魚津市「海市蜃樓遊樂園」摩天輪免費。（板橋區公所提供）

自今年4月起，設籍板橋區的市民朋友可享富山縣「魚津水族館」及「魚津埋沒林博物館」觀光優惠、搭乘魚津市「海市蜃樓遊樂園」摩天輪免費。（板橋區公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法