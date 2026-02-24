為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高市投入1100萬元翻新鹽埕區必信街箱涵 提升駁二排水與通行安全

    2026/02/24 16:05 記者陳文嬋／高雄報導
    水利局投入1100萬元翻新必信街箱涵，提升排水與通行安全。（市府提供）

    水利局投入1100萬元翻新必信街箱涵，提升排水與通行安全。（市府提供）

    高雄市鹽埕區必信街既有箱涵老舊，出現頂板破損，強降雨容易積淹水，水利局投入1100萬元，推動箱涵改善工程，改善箱涵頂板，增設2處過路溝，並完成道路刨鋪，提升防洪排水能力，確保人車通行安全。

    鹽埕區必信街鄰近哈瑪星鐵道文化園區與駁二藝術特區，人車往來頻繁，原有箱涵因使用年久，出現結構老舊、頂板破損及排水能力不足等問題，每逢強降雨之際，容易造成路面積淹水，影響交通與周邊生活。

    高雄市水利局爭取到國土管理署經費補助，推動鹽埕區必信街箱涵改善工程，總經費大約1100萬元，全長270公尺、寬1.1至1.45公尺，改善必信街箱涵頂板，並於大安街路口，增設2處過路暗溝，提升側溝洩水能力。

    水利局表示，整體工程已完工，同步進行道路刨鋪，完成道路復舊作業，目前已全面恢復通行，整體工程完工後，有效提升排水效能，改善強降雨造成積淹水問題，確保居民與遊客安全通行。

    水利局投入1100萬元翻新必信街箱涵，提升排水與通行安全。（市府提供）

    水利局投入1100萬元翻新必信街箱涵，提升排水與通行安全。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播