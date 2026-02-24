高市投入1100萬元翻新鹽埕區必信街箱涵 提升駁二排水與通行安全

水利局投入1100萬元翻新必信街箱涵，提升排水與通行安全。（市府提供）

高雄市鹽埕區必信街既有箱涵老舊，出現頂板破損，強降雨容易積淹水，水利局投入1100萬元，推動箱涵改善工程，改善箱涵頂板，增設2處過路溝，並完成道路刨鋪，提升防洪排水能力，確保人車通行安全。

鹽埕區必信街鄰近哈瑪星鐵道文化園區與駁二藝術特區，人車往來頻繁，原有箱涵因使用年久，出現結構老舊、頂板破損及排水能力不足等問題，每逢強降雨之際，容易造成路面積淹水，影響交通與周邊生活。

高雄市水利局爭取到國土管理署經費補助，推動鹽埕區必信街箱涵改善工程，總經費大約1100萬元，全長270公尺、寬1.1至1.45公尺，改善必信街箱涵頂板，並於大安街路口，增設2處過路暗溝，提升側溝洩水能力。

水利局表示，整體工程已完工，同步進行道路刨鋪，完成道路復舊作業，目前已全面恢復通行，整體工程完工後，有效提升排水效能，改善強降雨造成積淹水問題，確保居民與遊客安全通行。

