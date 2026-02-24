為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節垃圾爆量 彰化228連假清運調整一次看

    2026/02/24 16:13 記者張聰秋／彰化報導
    本週五3天228連假，彰化縣26鄉鎮市公所調整垃圾清運時間。（環保局提供）

    本週五3天228連假，彰化縣26鄉鎮市公所調整垃圾清運時間。（環保局提供）

    彰化縣各鄉鎮市清潔隊初三起陸續恢復清運，但春節連假累積的垃圾量驚人。根據彰化縣環保局統計，目前每天進廠垃圾量高達1500噸，約為平時的2.6倍，導致溪州焚化廠中午尖峰時段會出現「塞車」車龍，長度從30多公尺到50公尺不等；環保局強調，即便需要排隊等待，當天一定會讓清潔車順利進廠，只是需花費較多時間。

    環保局長江培根表示，垃圾量暴增主因在於過年期間家戶聚餐頻繁，產生大量外帶餐盒、年節禮盒包裝及一次性用品，加上連假期間停收數日，垃圾在初四、初五集中清運，才導致清運量大幅攀升。雖然各公所已加緊消化，但緊接著本週五（27日）又將迎來3天228連假，預估垃圾量會比平常多。

    針對228連假垃圾清運調整，環保局提醒民眾留意時間，2月27日（週五）全縣沿線收運大致正常，但花壇、大村、埔心、伸港、北斗、竹塘、社頭、大城等8鄉鎮定點收運暫停；福興鄉當日則無資源回收車。

    2月28日（週六）彰化市、大村、竹塘、溪州、秀水等5鄉鎮市沿線停收；當日僅彰化市、員林、和美、鹿港、溪湖、二林、福興、埔鹽、芬園、線西、埤頭、二水等12鄉鎮市維持定點收運。

    3月1日（週日）全縣例行停收，僅彰化市維持定點清運。

    江培根呼籲，連假期間若遇非收運時段，請民眾將垃圾妥善打包並暫存家中，切勿隨意堆置路邊，建議大家出門前可以下載「樂圾通」、「全國垃圾通」及「清運e點通」APP 即時查詢垃圾車位置。此外，高壓瓶罐、鋰電池、行動電源等危險物品嚴禁丟入垃圾車，以免引發起火爆炸，確保清潔人員作業安全。

    春節連假彰化縣垃圾量激增，是平常2.6倍之多。（環保局提供）

    春節連假彰化縣垃圾量激增，是平常2.6倍之多。（環保局提供）

    逢年過節家用垃圾激增，彰化縣環保局提醒，連假更要把垃圾分類當成日常，從源頭減量，降低爐坑處理負擔。（記者張聰秋攝）

    逢年過節家用垃圾激增，彰化縣環保局提醒，連假更要把垃圾分類當成日常，從源頭減量，降低爐坑處理負擔。（記者張聰秋攝）

