    首頁 > 生活

    宜蘭員山燈節重頭戲2/27見 900秒煙火秀壓軸

    2026/02/24 16:18 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭員山燈節主燈「員福馬」造型討喜，手捧金元寶象徵「福氣滿滿、財源滾滾」。（圖由員山鄉公所提供）

    宜蘭員山公園璀璨燈花吸引遊客駐足，鄉公所迎接元宵佳節，27日將舉辦「水鄉光影慶元宵」重頭戲活動，下午4點創意踩街嘉年華後，晚間7點將由星光晚會接力，最後施放長達900秒壓軸煙火秀，點亮員山夜空。

    員山燈節主燈「員福馬」造型討喜，手捧金元寶象徵「福氣滿滿、財源滾滾」，今年鄉公所在公園內規劃11處特色燈區，除有亮麗燈飾，更結合社區、學校，展示孩子與居民親手繪製的創意燈籠，讓藝術與生活深度連結。

    員山鄉公所表示，燈節展至3月3日，每天傍晚5點準時亮燈，2月27日當天下午4點起，街頭將化身大型「行動劇場」，至少有5組專業舞團領軍，號召在地民眾走上大街，展現創意扮裝與熱情舞蹈。

    鄉公所指出，晚間7點舉辦星光晚會，邀請賴銘偉、向蕙玲、林吟蔚、臭屁囝仔等藝人輪番獻唱，另會有900秒煙火秀壓軸，並分階段施放不同主題花火，絢麗色彩將與公園「水滴寶寶」燈飾相映成趣，象徵照亮新年新希望。

    「蒐集水滴寶寶」活動也同步進行，民眾只要拍下公園9處不同造型水滴寶寶，經服務台確認，即可獲得限量造型水壺或提袋，前往「水的故鄉、樂活員山」官方臉書按讚，還能領取額外加碼好禮。

    宜蘭員山「蒐集水滴寶寶」活動同步進行，民眾只要拍下公園9處不同造型水滴寶寶，經服務台確認，即可獲得限量造型水壺或提袋。（圖由員山鄉公所提供）

