注意！北桃園3/9停水最長21小時 影響18.9萬戶

北桃園3月9日停水最長21小時，約有18.9萬戶受影響。（記者鄭淑婷攝）

台灣自來水公司二區處為辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗工程」，另配合辦理近期2項相關工程，將於3月9日（週一）上午8點起停水21小時，停水影響範圍包括桃園市及新北市共8個行政區，其中，桃園市總影響戶數約18.9萬戶，提醒民眾提早備水，桃園市也將設置27處飲用水供水站。

經發局表示，桃園市停水範圍包括桃園、蘆竹、龜山、八德、大園區，停水時間從16小時到21小時，另有桃園區約4萬戶受到降壓影響。

台水公司說明，此次工程主要依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則，辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗工程」，並配合新北市政府水利局及林口區公所辦理「林口區文化一路橫越箱涵管線改善工程」，另合併辦理「大湳廠三期龜山系統管線銜接工程」，及大湳廠增設2台600HP豎軸式電動抽水機，為避免重複停水造成民眾不便，因此將3項工程合併施作。

經發局長張誠表示，為審查台水公司工程規劃及供水計畫，已由副市長王明鉅召開市府審查會議，要求台水公司詳細列出各項工程施作程序、內容及所需時間，以及復水程序準則，讓市府充分掌握進度，並規劃於桃園市停水範圍設置27處飲用水供水站，供民眾就近取水，市府與台水公司預計於停水前1週，公布飲用水供水站、市府備用水井及網路查詢系統等資訊，以利民眾就近取水，並查詢停水相關訊息。

桃市府消防局也將做好準備，若民眾有緊急用水需求將協助供水，此外，桃市府將於此次停水期間成立應變中心以因應停水影響，確保如期完成復水。

張誠表示，已請台水公司確實掌握此次停水各項工程施工進度，應變中心也將定時追蹤，避免工程延宕，另請台水公司各服務所延長電話專線服務時間，提供民眾洽詢。

北桃園3月9日停水最長21小時，停水範圍包括桃園、蘆竹、龜山、八德、大園區。（圖由桃市府提供）

