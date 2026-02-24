山羌、水鹿、熊？ 九九峰氦氣球「吉祥物」本尊揭秘

南投草屯九九峰氦氣球「吉祥物」Q版造型相當可愛，係以長鬃山羊為設計靈感。（記者劉濱銓攝）

南投縣草屯鎮九九峰氦氣球樂園春節試營運，期間吸引許多民眾搭乘，惟氦氣球上繪製可愛的長角吉祥物，令民眾好奇是山羌、水鹿或是熊，對此，南投縣政府回應，圖案其實是長鬃山羊，係透過Q版造型打造可愛公仔，凸顯當地生態，並命名為「nine nine（99）」呼應九九峰地名。

縣府指出，氦氣球每每升空，園區外圍都能看見大大球體與吉祥物，許多民眾也對球體公仔感到好奇，其實吉祥物是長鬃山羊，由於早期草屯平林里有山羊生態，園區便以長鬃山羊為發想，設計成Q版吉祥物，並非水鹿、山羌或其他動物。

氦氣球園區則說，目前園內也與林保署南投分署規劃山林展覽，其中就有長鬃山羊彩繪圖，民眾可細細觀賞。

林保署南投分署表示，水鹿、山羌是鹿科，長鬃山羊（台灣野山羊）是牛科動物，水鹿體型最大可達200公分、毛色深棕；長鬃山羊雌雄皆有不脫落的圓錐狀頭角，生活在陡峭岩壁；山羌體型最小，小於100公分，僅雄性有短角，並會發出如狗吠聲。

南投草屯九九峰氦氣球「吉祥物」Q版長鬃山羊相當可愛，園內的山林展覽也有其彩繪圖。（記者劉濱銓攝）

南投草屯九九峰氦氣球「吉祥物」相當可愛，係以長鬃山羊為設計靈感。（圖由林保署南投分署提供）

