    中市國光里辦元宵提燈踩街 2千盞「姆明」將照亮街道

    2026/02/24 16:48 記者蘇金鳳／台中報導
    中市南區國光里3月3日舉辦提燈踩街，即日起可至市議員陳雅惠服務處索小提燈。（記者蘇金鳳攝）

    台中市今年燈會的小提燈是「姆明」（嚕嚕米）騎鐵馬，相當搶手，而南區國光里每年都會在元宵節當天舉辦提燈踩街活動，今年的元宵節為國曆3月3日，市議員陳雅惠表示，已準備2千盞小提燈要送給當天參加踩街的民眾，即日起就可到她的服務處索取，當天也會沿街發送。

    市議員陳雅惠表示，這項活動是已故父親、前里長陳仁榮於1998年發起，已延續20餘年，除了新冠肺炎的疫情當年停辦，已陪伴一代代孩子成長，也成為社區共同記憶，在燈火與笑聲中串起濃厚人情味。

    陳雅惠表示，今年除市府提供人氣「姆明」小提燈給每一位市議員外，她也自掏腰包加碼購買，合計準備近2000個小提燈，希望讓更多家庭都能參與。部分提燈已開放民眾至正義街服務處索取，另一部分將於3月3日活動當晚沿街發送，讓臨時加入的大小朋友也能提燈同行、共享節慶喜悅。

    為讓提燈順利發送，陳雅惠號召社區愛心媽媽利用假期投入組裝，親手完成300個小提燈。她指出，一盞提燈從拆封、壓模、組件到安裝燈具與提把，平均需20至30分鐘，工序繁複卻充滿溫度。愛心媽媽曉琪分享，大家圍坐一起邊聊家常邊動手，想到孩子提燈時的笑容，再辛苦也值得。

    她表示，活動當晚踩街隊伍將由彩繪動漫人物的「痛車」領頭，車身燈光閃耀、吸睛十足；另有兩位「財神爺」沿途發送糖果與造型氣球，增添熱鬧氣氛。

    現年97歲陳連娥阿嬤說，她每年都與家人來參加提燈龍巡里祈福活動，很高興可以見到許多老朋友，大家邊說邊走、不覺得累。

    今年台中市小提燈超可愛，中市南區國光里元宵節舉辦提燈踩街，即日起可至市議員陳雅惠服務處索小提燈。（記者蘇金鳳攝）

    中市南區國光里元宵節舉辦提燈踩街，即日起可至市議員陳雅惠（左）服務處索小提燈。（記者蘇金鳳攝）

