屏東組隊進軍東京食品展。（記者葉永騫攝）

2026年東京國際食品展將於3月10日至3月13日在Tokyo Big Sight東京國際展示場盛大登場，屏東縣政府今年集結14家在地優質食品與農產加工業者組成「屏東隊」前進日本市場，縣長周春米為廠商加油打氣，表明將成為產業最堅實的後盾，讓屏東好物在國際舞台發光發熱。

周春米表示，屏東隊在東京食品展屢創佳績，3年累積銷售金額保守估計已逼近70億元，充分展現屏東食品產業的國際競爭力與市場潛力，今年除14家優良廠商外，更攜手屏東縣農會，串聯各鄉鎮地區農會共同赴日支援，打造更完整的外銷後援體系，並且規劃於關東、關西兩大區域同步推動農產行銷活動，積極拓展通路，當令鳳梨、蜜棗等鮮果將進軍東京、橫濱市場；關西地區則攜手近鐵集團，全力提升屏東品牌能見度。

縣府指出，屏東近年透過產銷履歷推動、包裝場升級及冷鏈設備建置，大幅提升農產品品質與外銷競爭力，其中屏東金鑽鳳梨年產量逾10萬噸，出口量占全國6成，其中外銷日本即占全縣產量約1成，等於每10顆屏東鳳梨就有1顆銷往日本市場，深受日本消費者青睞，現在蜜棗等高品質鮮果也全力搶攻日本市場。

縣府表示，這次集結的14家參展廠商有栗煬國際、盧家芒果、沁騰實業、左詮公司、六堆釀興業、浤良食品、御田食品、義香食品、豐誠冷凍、屏大生物科技、健翔興業、青田農業、安德魯紳及屏榮實業，都是屏東優良的廠商。

拚國際訂單，屏東產業及農產品進軍日本銷售。（記者葉永騫攝）

拚國際訂單，屏東組隊進軍東京食品展。（記者葉永騫攝）

