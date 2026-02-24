台南新市「鬧元宵」 明起連6天封街登場

新市區公所結合永安宮等單位，舉辦為期6天的慶元宵猜燈謎聯歡活動。（記者劉婉君攝）

台南市新市區元宵節猜燈謎活動已連續多年舉辦，今年首度將活動時間從1天拉長至6天，明（25）日起，每天下午開始封街舉辦，新市永安宮搶手的媽祖祈福小燈籠，將於明天開燈後，限量贈送給前200名參與敲鐘祈福的民眾。

新市「神馬都好」慶元宵猜燈謎聯歡活動，由新市區公所與新市永安宮等單位共同舉辦，將於25日晚上6時起，在新市永安宮前開幕，至3月2日止，每天下午5時至9時，新市公有零售市場前的中正路356巷，將封街做為攤車市集區，每天約有40至70攤，包括新市區農會、在地農場及店家等參與。

敲鐘祈福 搶手小燈籠限量送

新市區公所與永安宮前的中興街，今天已掛上親子彩繪的燈籠，永安宮前的牌樓高掛大型的大紅燈籠，廣場也以彩繪燈籠營造出熱鬧氛圍，廟頂還有結合在地毛豆產業的千里眼、順風耳充氣公仔，相當吸睛。廟方並以寫有新市34間宮廟的燈籠布置敲鐘祈福區，明天晚上6時30分活動開幕啟燈後，現場添香油錢200元敲鐘祈福，就可以獲贈 限量的媽祖祈福小燈籠，限量200個，送完為止。

明天還有燈籠繪畫比賽頒獎、猜燈謎、摸彩、新市國小與社區表演，並準備湯圓與民眾分享；2月26日至3月2日每天晚上除了有表演之外，並有打卡送馬年造型小提燈，每天限量100個。

新市區長張榮哲表示，希望透過將元宵節活動拉長，讓民眾感受到不同以往且充滿年味的氛圍。

新市永安宮前廣場懸掛彩繪燈籠，廟頂還有千里眼、順風耳與毛豆的公仔。（記者劉婉君攝）

新市永安宮前高掛大紅燈籠，相當吸睛。（記者劉婉君攝）

新市中興街2旁懸掛彩繪燈籠。（記者劉婉君攝）

