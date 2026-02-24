228連假國旅平均訂房率約43％ 僅「這縣市」破6成奪冠

春節長假才剛結束，緊接著這週五（27日）又將迎來3天的228連假；交通部觀光署統計，截至昨天，全台平均訂房率為43.31%。（資料照）

春節長假才剛結束，緊接著這週五（27日）又將迎來3天的228連假；交通部觀光署統計，截至昨天，全台平均訂房率為43.31%，其中假期前2天（27、28日）平均訂房率最高前3名，依序為雲林縣、台南市、台中市，僅雲林縣訂房率破6成。

觀光署統計，228連假平均訂房率為43.31%，其中假期前2天（27、28日）平均訂房率最高前3名，依序為雲林縣60.59%、台南市56.02%、台中市55.79%；另外加上

新北市、台北市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市及宜蘭縣等8縣市，總計11縣市平均訂房率超過總平均。

觀光署分析每天訂房率，其中連假首日（2月27日），訂房率前3名為台中市57.54%、雲林縣55.05%、南投縣55.04%，另，新北市、苗栗縣、嘉義縣、嘉義市及台南市訂房率也超過5成，總計8個縣市訂房率超過5成。

觀光署續指，2月28日則是雲林縣66.12%、台南市59.75%、台中市54.04%，3縣市名列前3名，此外苗栗縣訂房率也超過5成，共4個縣市訂房率超過5成；連假最後1天（3月1日），訂房率前3名則為新北市34.55%、台北市34.09%、台中市31.54%。

觀光署分析，因仍在新春元宵期間，有廟宇走春、賞花及燈會戶外景點、親子休閒與主題樂園等活動，例如雲林斗六燈會「馳光之翼」、北港燈會、南投燈會、紫南宮求金雞、九族文化村櫻花季、司馬庫斯櫻花季、武陵農場櫻花季、中台灣燈會、臺南的燈節活動、台南鹿耳門聖母廟高空煙火秀與炸蜂炮、新北燈會及嘉義縣推出 28 條賞燈親子遊程等，都是吸引遊客留宿的主因。

觀光署補充，以上數據為228和平紀念日連假4天前（因春節連假至2/23上班）由旅宿業填報的訂房率統計，因許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者目前也持續接受訂房中，最後各縣市旅宿業統計的住房率也可能會與上述數據不同。

