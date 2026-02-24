助清寒學子一「幣」之力！ 基隆家扶中心3月7日辦義賣

基隆家扶中心將於3月7日辦理義賣活動，希望幫助受扶助兒童一臂之力。（圖為基隆家扶中心提供）

基隆家扶中心將於3月7日（週六）在基隆市群賢閣蔬食餐廳，舉辦「無窮世代義賣週」義賣活動。基隆家扶中心主任黄詩文指出，義賣活動所得善款，將全數投入「無窮世代」計畫，希望能為清寒學子籌措生活津貼與獎助學金，讓他們在春寒料峭的初春，擁抱一個「好好長大」的未來。

根據家扶基金會調查，經濟弱勢家庭的孩子除了面臨營養物資、教育資源的匱乏，更常因感受到家庭長期的經濟壓力，產生較多的憂慮與苦惱情緒。這些孩子比一般同齡兒童更早熟，卻也承擔了更多不屬於這個年紀的心理負擔。

黃詩文說，每年各縣市家扶中心串聯辦理「無窮世代義賣週」義賣活動，號召社會大眾以實際行動支持經濟弱勢家庭，為各中心服務的弱勢家庭孩子，打造更安心穩定的成長環境。基隆家扶中心今年義賣活動，希望能結合在地愛心資源與民眾力量，透過義賣方式籌募扶助經費，盼為家庭減輕生活負擔，陪伴兒少勇敢迎向未來。

黄詩文感謝『群賢閣蔬食餐廳』長年熱情提供場地支持義賣，3月7日義賣現場將販售各式愛心商品與生活好物資，希望民眾能以購買行動傳遞溫暖。每一份買賣，都是孩子翻轉貧窮的機會，每一塊錢的累積，都能化作減輕家庭經濟負擔、舒緩兒少心理壓力的良藥，這些支持都將化為扶助家庭的實質力量，補貼生活開支、學習費用及成長所需資源，讓孩子在困境中仍能看見希望。

基隆家扶中心將在3月7日辦理義賣活動，另外其他地區家扶中心也將辦理義賣活動。（圖為基隆家扶中心提供）

