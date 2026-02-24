雲林固定測速照相去年開罰近9.8萬件 今年再增6處取締違規

雲林縣警察局在縣道149線32K+700M處古坑華山村段新設固定測速照相設備，速限40公里，6月1日起執法取締。（雲林縣警察局提供）

有鑑於超速肇事頻傳，雲林縣警察局新建置6處固定式測速照相設備，有5處將於3月15日執法，另也在縣道149線32K+700M處古坑華山村段新設1座，將於6月1日執法。警察局統計，全縣固定測速照相有96處、科技執法有22處，去年共取締超速、闖紅燈等違規共9萬7469件。

古坑華山村縣道149線去年11月發生交通事故，造成1人死亡，警察局會同地方現勘，因山區車輛日益增加，部分用路人速度快，由於山區道路蜿蜒、狹窄，村民建議設置測速照相遏阻。

縣警局表示，新設置固定測速照相設備位置在149線32K+700處，速限40公里，即日起在警察局網站公告地點、取締種類，將於6月1日開始執法取締。

另有5處將於3月15日開始執法，分別在土庫鄉158甲線14k+70m處，速限40公里、麥寮鄉台61線223k處，速限90公里、西螺鎮雲24鄉道西螺森活武樹園區前，速限50公里、四湖鄉160線6k+850m處，速限50公里、斗六市台3線247k+450m處，速限50公里。

警察局表示，去年全縣固定照相、科技執法共取締9萬7469件交通違規，以超速最多，前3名分別在土庫145線32K處、口湖鄉台61線246K+100m處、台西鄉台61線226K+850m處，罰鍰最低1200元、最高1萬8000元，提醒用路人10次車禍9次快，請遵守交通規則，依速限行駛，快樂出門平安回家才重要。

