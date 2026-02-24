國際蘭展2/27登場 9套裝遊程串聯85優惠店家報你知

2026灣國際蘭展將於2月27日至3月16日登場，圖為資料照。（圖由南市觀旅局提供）

「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」將於2月27日至3月16日，在後壁農業部花卉創新園區隆重登場。市長黃偉哲表示，台灣國際蘭展不僅是台南年度國際盛事，也是吸引國際買家購買蘭花相關產品，及到台南觀光旅遊的季節，鹽水月津港燈節及新營波光節也正在舉辦中，推薦大家白天看蘭花展，晚上逛燈會，規劃遊台南享多元優惠。

今年蘭展結合「花卉科技展」以科技藝術為語言，規劃「產業新生」、「國際鏈結」及「社會共感」3大主軸，導入AI智慧科技、互動敘事與沉浸式影像，呈現台灣花卉科技的創新能量與國際潛力。首度以雙展齊發形式，同步舉辦國際蘭展及花卉科技展，透過展覽平台串聯產業、科技與社會，打造多層次的觀展體驗，全面呈現台灣花卉邁向新世代的發展成果。

請繼續往下閱讀...

觀旅局長林國華表示，觀旅局今年號召57家業者響應提供蘭展優惠，後壁區公所也針對白河、後壁、東山區商圈祭出28間優惠店家，民眾憑「蘭展票根或購票證明」即可享優惠方案。周邊景點推薦火山碧雲寺、水火同源、東山175咖啡大道、關子嶺風景區、台灣木材故事館、美雅家具觀光工廠、雅聞湖濱療癒森林、卡多良食故事館、阮家古厝以及菁寮老街等。

此外，觀旅局也彙整9條套裝遊程結合2026蘭展及台灣燈會，包含自駕旅遊2條、精選自助3條、預約套裝4條，可上「台灣燈會」官網查詢；台灣好行也有好康，憑台灣國際蘭展門票、台灣燈會限量版TPASS，於活動期間就可免費暢遊台灣好行東山咖啡線、梅嶺線、168虎埤老街線，另針對愛好露營的民眾，也特別提供12間合法露營場清單供參考，歡迎民眾多加利用。夜間燈會部分則有「鹽水月津港燈節」及「新營波光節」，將持續舉辦至3月8日，可安排結合國際蘭展一起順遊。

新營波光節持續展出中，推薦串聯蘭展白天賞蘭、夜逛燈會。（圖由南市觀旅局提供）

逛完蘭展不妨安排一趟雅聞湖濱療癒森林之旅。（圖由南市觀旅局提供）

月津港燈節持續展出中，推薦串聯蘭展白天賞蘭、夜逛燈會。（圖由南市觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法