為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    哪有那麼多頭等獎茶? 茶商以緬甸茶偽稱比賽頭等獎茶牟利

    2026/02/24 15:37 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣茶葉競賽評審過程。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣茶葉競賽評審過程。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    某茶業公司實際負責人李姓女子被控夥同許姓丈夫，用進口緬甸境外茶葉假冒成阿里山高山茶區的茶葉參加競賽，獲得頭等獎等獎項，再以比賽茶名義在網路及實體販售，夫妻被嘉義地方法院判刑。承辦茶葉競賽的農會對此澄清說，李女和許男並非以緬甸境外茶葉獲獎，而是用在地茶獲得頭等獎後，再魚目混珠，以境外茶葉偽稱是比賽茶葉販售。

    嘉義縣某農會前幹部指出，大阿里山茶區日夜溫差大，加上終年雲霧繚繞，形成極佳的茶樹生長環境。其中溫差大使茶樹生長緩慢，可以積累更多醣類與胺基酸，減少苦澀味，因而茶湯回甘、香氣清揚，喉韻十足。境外茶即使和台灣海拔一樣，但缺乏這些條件，所以，很容易辨識，更不可能騙過評審。

    該幹部強調，李女與許男販賣緬甸境外茶葉事件爆發後，農會曾深入調查，確認參加茶葉競賽的茶葉確實產自梅山鄉，並非進口的緬甸茶葉。合理懷疑這對夫妻是以在地的優質茶葉參賽獲獎後，再用緬甸境外茶包裝成比賽茶對外販售。

    該幹部進一步說，參加茶葉競賽每點繳22台斤的茶葉，扣除評審階段用掉200公克，及開放試喝200公克，如果入選由農會買1台斤，實際領回20台斤又200公克，根本不可能有那麼多比賽茶可賣。

    資深茶農則說，越南緬甸等境外茶不乏是用台灣技術栽培與製茶，有些品質已足以媲美台灣茶，但氣候條件不同，行家應可以辨識。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播