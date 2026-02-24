哪有那麼多頭等獎茶? 茶商以緬甸茶偽稱比賽頭等獎茶牟利

嘉義縣茶葉競賽評審過程。（資料照，記者蔡宗勳攝）

某茶業公司實際負責人李姓女子被控夥同許姓丈夫，用進口緬甸境外茶葉假冒成阿里山高山茶區的茶葉參加競賽，獲得頭等獎等獎項，再以比賽茶名義在網路及實體販售，夫妻被嘉義地方法院判刑。承辦茶葉競賽的農會對此澄清說，李女和許男並非以緬甸境外茶葉獲獎，而是用在地茶獲得頭等獎後，再魚目混珠，以境外茶葉偽稱是比賽茶葉販售。

嘉義縣某農會前幹部指出，大阿里山茶區日夜溫差大，加上終年雲霧繚繞，形成極佳的茶樹生長環境。其中溫差大使茶樹生長緩慢，可以積累更多醣類與胺基酸，減少苦澀味，因而茶湯回甘、香氣清揚，喉韻十足。境外茶即使和台灣海拔一樣，但缺乏這些條件，所以，很容易辨識，更不可能騙過評審。

該幹部強調，李女與許男販賣緬甸境外茶葉事件爆發後，農會曾深入調查，確認參加茶葉競賽的茶葉確實產自梅山鄉，並非進口的緬甸茶葉。合理懷疑這對夫妻是以在地的優質茶葉參賽獲獎後，再用緬甸境外茶包裝成比賽茶對外販售。

該幹部進一步說，參加茶葉競賽每點繳22台斤的茶葉，扣除評審階段用掉200公克，及開放試喝200公克，如果入選由農會買1台斤，實際領回20台斤又200公克，根本不可能有那麼多比賽茶可賣。

資深茶農則說，越南緬甸等境外茶不乏是用台灣技術栽培與製茶，有些品質已足以媲美台灣茶，但氣候條件不同，行家應可以辨識。

