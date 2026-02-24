畜試所光學量測國產鴨羽絨亮白度 有驚人發現

羽絨為立體球形結構，是輕柔的天然保暖材質。（畜產試驗所提供）

農業部畜產試驗所與台灣區羽毛輸出業同業公會合作，透過光學量測技術，針對不同來源與品種的鴨羽絨進行檢測，讓羽絨亮白度數據化，發現國產羽絨表現突出，可做為「國產羽絨追溯制度」的標準之一，有助於將本土優質的「軟黃金」行銷至全世界。

畜試所強調，輕柔的羽絨，是保暖的天然材質，為寢具、服飾的高級原料，而國產羽絨品質絕佳的2大關鍵，在於「黑鴨變白鴨傳奇」的育種技術，將原本黑、褐色的鴨子，選育成新品種白鴨；另外則是台灣水禽飼養管理提供戲水環境，有助於維持羽絨潔淨度與亮白度。

為了具體展現台灣羽絨亮白度的優勢，畜試所東區分所運用光學量測技術，將羽絨的亮度與黃度，以科學數據進行評估分析；結果顯示，台灣北京鴨羽絨亮白度明顯較高，整體而言，番鴨與土番鴨的黃度偏低，顯示其羽絨色調較為冷白、純淨，泛黃程度低。

各國的北京鴨與其他鴨種比較，雖具一定亮度，但黃度較高，呈現偏暖的象牙色調，可提供羽絨業者於加工製造時的參考數據；畜試所強調，研究成果不僅突顯台灣鴨羽絨的品質優勢，也建立檢測標準，為後續育種改良與產業應用，提供科學化評估工具。

畜試所指出，未來將持續與羽毛公會合作，發展羽絨亮白度檢測標準，協助建立台灣高品質羽絨品牌形象，做為「國產羽絨追溯制度」的行銷策略，提升國內水禽副產品的加值應用與國際競爭力。

透過光學儀器的測量，將羽絨的亮白度數據化。（畜產試驗所提供）

