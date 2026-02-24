為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台北燈節全面禁菸範圍公布 雙展區共設5個吸菸區

    2026/02/24 15:11 記者蔡愷恆／台北報導
    花博展區原有之吸菸區，設於MAJI美食廣場。（記者蔡愷恆攝）

    花博展區原有之吸菸區，設於MAJI美食廣場。（記者蔡愷恆攝）

    因應「無菸城市」願景，台北市衛生局今（24日）提醒民眾，2026台北燈節活動期間（2月25日至3月15日）除吸菸區外禁菸。於西門展區設置3個吸菸區，花博展區也有2個吸菸區。衛生局表示，將運用廣播、簡訊與志工舉牌方式宣導，並由衛生局、觀傳局、產發局、文化局、環保局、教育局、公園處、公運處、新工處、商業處及中山堂管理所等11個局處單位共同執行稽查取締，違規者處新台幣2千至1萬元罰鍰。

    衛生局說，台北燈節禁菸範圍，除活動展區範圍，也擴大至周邊區域，減少二手菸與三手菸暴露。花博展區週一至週五17時至22時、週六14時至24時、2月27日及週日14時至22時禁菸；西門展區則是週間17時至22時、2月27日及週末14時至22時不能抽菸。

    衛生局說明，花博展區禁菸範圍包含花博公園圓山園區及周邊場域，東側至中山北路3段、南側至民族西路、西側含捷運圓山站1號出口往南至線形公園、捷運圓山站2號出口往北至庫倫街口、北側至草坪休憩區所圍區域，含人行道等處。另，花博公園圓山園區、線形公園、公車候車亭、圓山轉運站等處，為菸害防制法及已公告規範之全時段禁菸場所，於燈節期間維持全時段禁菸。

    至於西門展區禁菸範圍東至延平南路、南至長沙街2段、西至西寧南路、北至開封街2段所圍區域，含人行道、騎樓、巷弄、孝字號天橋等處。另，中山堂、福星國小周邊人行道、捷運西門站1號、6號出口周邊戶外區域、西門紅樓與廣場等處，為菸害防制法及已公告規範之全時段禁菸場所，於燈節期間維持全時段禁菸。

