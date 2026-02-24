新北捷運三鶯線拚年中通車 捷運局：持續優化噪音問題、3月初勘

新北市長侯友宜今分別召開鶯歌、三峽區行動治理座談會，他表示，今年最重要的就是捷運三鶯線將完工，三鶯線一直照規劃期程在走，希望今年年中能順利通車。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜今天率市府局處團隊分別到鶯歌、三峽區公所舉辦行動治理座談會，侯友宜表示，今年最重要的就是捷運三鶯線將完工，三鶯線一直照規劃期程在走，現在正在全線測試當中，測試完後會報給交通部核定，全力以赴，希望今年年中就能順利通車，對於地方反映捷運噪音問題，侯友宜說，新北市捷運工程局有責任把它做到位；捷運局說明，經過調整，今年1月底已無類似戰車聲響，另將於三峽辦理6場會勘說明，繼續評估優化方案，維護社區品質，預計3月進入初勘準備前置作業。

鳶山里長周文美、龍埔里長陳椿瑩、龍恩里長黃家賢、溪北里長林清明、溪南里長蘇伯聰皆提出三鶯線行經各里路段，因居住人口密集且緊鄰軌道，捷運運轉產生的軌道摩擦聲及高架段噪音，對周邊社區產生24小時生理及心理干擾，建議設置隔音牆降低噪音來源，維護住戶居住生活品質。

侯友宜指出，三鶯線在通車測試的過程中，鶯歌、三峽區的市民朋友還有一些擔憂，譬如噪音問題，有時候聲音分貝合乎標準，但感受又不盡然一樣，這個部分怎麼做到大家可以接受的範圍，捷運局有責任把它做到位。

捷運局回應，除透過車輪車削等方式改善異常聲響，也增設隔音牆來降低噪音，及持續進行全天候噪音量測，確保符合標準、並重視沿線民眾感受，今年1月26日至2月3日期間，已無類似戰車聲響，且噪音大幅降低10分貝以上，另將於三峽辦理6場會勘說明，積極評估優化方案，維護社區品質。

捷運局說明，針對三鶯線初勘準備狀況，目前正在彙整系統測試報告、第三方公正單位針對安全的查證與確證報告等相關必要性文件，預計3月進入初勘準備前置作業，待相關前置作業與測試完成、捷運公司完成模擬演練後，接續報市府進行初勘，通過後將進入履勘作業。

鶯歌區長曾明華指出，今年南鶯市民活動中心新建工程、城市美學共創同慶市民活動中心改善，以及鳳鳴滯洪池新建計畫將陸續完工，並持續推動鶯歌生命紀念館、三鶯線永吉公園站捷運開發案等工程。

三峽區長施玉祥表示，國光二期青年社會住宅竣工引入公托等公益設施，攸關老街觀光與交通的長福橋改建工程，預計7月完工，原住民族隆恩埔祭儀廣場也預定於上半年完工，為地方注入多元文化活力，並持續推動三峽區安溪國中人行道改善、長福立體停車場及礁溪暨安溪市民活動中心等工程；會中有里長關心到新店溪與大漢溪自行車路網串聯，新北市交通局回應，為配合捷運三鶯線通車，已通盤檢討沿線整體人本環境，並於捷運站周邊規劃完善自行車道導引牌面及騎乘環境，導引至現有河濱自行車道，打造北北基桃完整的單車旅遊環線，提升遊憩品質。

新北市長侯友宜今在三峽區行動治理座談會與里長互動致意。（記者黃政嘉攝）

