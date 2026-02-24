體驗東大門汗蒸幕「250萬韓幣」遭竊！台網怒寫藏頭詩幽默負評示警

置物櫃示意圖。（法新社）

不少旅客到韓國旅遊，都會安排體驗當地「汗蒸幕」文化。近日卻有台灣旅客控訴，將250萬韓幣現金（約新台幣5.4萬元）鎖在首爾東大門一間汗蒸幕置物櫃內，離開時居然不翼而飛。更令人心寒的是，當地警方獲報到場後，處理態度極其惡劣且消極，引發台灣網友群情憤慨，紛紛留下評論提醒他人。

當事旅客21日在Threads 發文表示，事發地點位於首爾東大門知名汗蒸幕，當天將裝有250萬韓幣的現金包放入置物櫃並上鎖，離開前卻發現現金消失，櫃體未見撬痕，其餘物品也未遭翻動。同行友人稱，警方到場後得知他們為台灣旅客，即表示「錢被偷了只能掛失」，並稱無法協助調閱監視器；儘管置物櫃旁設有鏡頭，仍被告知「沒人看到，不能調閱」。

同行友人還提到，員警說明過程態度不耐，甚至將臉與手指貼近其臉部反覆以英文詢問「明白了嗎？我要走了！」他當下錄影自保，對方才後退離開。原PO直言，原以為上鎖即可安心，未料仍發生失竊，呼籲赴韓旅遊民眾妥善保管財物。事後也更新表示，首次報案未取得任何證明文件，經當地友人協助再度前往報警，警方已正式受理竊盜案並展開調查。

消息曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示，「在韓國遇到這種狀況不要報警，韓國警察都很不想理語言不通的觀光客，直接聯繫外交部在韓辦事處+82-10-9080-2761，處理速度很快，也會幫忙翻譯」、「這家之前就有網友反應櫃子被偷錢的紀錄了（當時懷疑員工偷竊），建議去汗蒸幕還是要財物隨身，手機不能帶進浴場，不是獨旅可以分開洗互相保管財物手機。」。

為了提醒其他旅客，部分網友發揮創意，到店家Google地圖評論區留言示警，有人將店家名稱加上「偷錢」，也有人以台語諧音寫下「賣各來啊 ㄟ掏ㄊㄟˇ吉（別再來了會偷拿錢）」避免留言被刪除。更有網友祭出藏頭詩留下評論：「『這』間汗蒸幕真的很讚，『家』人去了也都說很喜歡，『會』讓人念念不忘，『偷』懶放鬆殺時間的好地方，『錢』就應該花在這種地方」，展現台式幽默與互助精神。

