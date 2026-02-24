高齡大型車駕駛「超時」罰則下修 交通部預計5月實施

交通部預告修法，調整逾65歲大型車駕駛違反日間駕車時段裁罰，擬改依持普通駕照駕駛營業車開罰，罰鍰1800元以上、3600元以下，預計5月實施。（資料照）

目前大型車職業駕駛年齡從65歲放寬到68歲，但也限制除了申請夜間行駛時段外，只能於上午6點到下午6點行駛，違反可罰6000元至1萬2000元；交通部表示，由於實務上發現駕駛可能因塞車、或是車輛故障等原因而超時被罰的情形，為兼顧處罰衡平性，因此預告修正道路交通安全規則，擬改依持普通駕照駕駛營業車開罰，罰鍰1800元以上、3600元以下，預計5月實施。

交通部表示，以往大型車職業駕駛人持照年齡上限為65歲，因應汽車運輸業缺工困境，為因應汽車運輸業缺工困境，2020年7月1日修正施行，針對汽車運輸業所屬超過65歲大型車職業駕駛人，有條件放寬申請延至68歲，並配套限制除了申請夜間行駛時段外，只能於上午6點到下午6點行駛。逾時駕車者，依道路交通管理處罰條例第21條第1項第9款「其他未依駕駛執照之持照條件規定駕車」處新台幣6000元以上、1萬2000元以下罰鍰。

交通部指出，由於現行法規將駕車時段限制列為「持照條件」，但在實務上卻出現駕駛人返程遇到塞車、或是車輛故障時，需將車輛駛回逾時駕車，而被開單的情形，因此考量到該等職業駕駛人實際上仍具有普通駕駛執照的資格，並非無照駕駛，為兼顧處罰衡平性，而調整修法。

交通部說明，修法草案明確律定汽車運輸業所屬逾65歲大型車職業駕駛人逾規定的日間時段駕車者，視為領有普通駕駛執照，該等違反行車條件的違規情形，將改依本條例第22條第1項第1款「領有普通駕駛執照，駕駛營業汽車營業」，處新台幣1800元以上、3600元以下罰鍰。

交通部補充，草案預告期為30日，將蒐集各界意見後，依法制作業程序辦理修正發布，預計今年5月正式實施。

