埔心舊館公園改造動工 彰化特色公園再+1

埔心「蜜果樂園」設計以埔心特色農產「三蜜」—葡萄、芭樂與金蜜芒果為主題，規劃6公尺高蜜果大樹塔。（彰化縣政府提供）

彰化縣政府推動「各鄉鎮至少一座特色公園」政策再添新進展，埔心鄉「舊館公園環境改造工程」今（24）日舉行開工動土典禮，總經費3047萬元，以埔心著名的「三蜜」產業為設計主軸，打造兼具遊憩、教育與休閒功能的「蜜果樂園」，完工後將成為縣內第20座特色公園，預計240天後啟用。

舊館公園原為公墓禁葬後整理而成的綠地，雖早年已整建為公園，但僅有草皮與人行道，缺乏廁所與遊憩設施，長期人煙稀少。近年周邊住宅增加，加上鄰近衛福部彰化醫院，居民對完善休憩空間的需求提高，埔心鄉公所因此向縣府爭取經費改造，終於促成動工。

彰化縣長王惠美今（24）日前往主持開工典禮，她表示，該工程縣府自籌2447萬元，後續為增設親子與無障礙廁所再加碼600萬元，總經費達3047萬元。設計以埔心特色農產「三蜜」—葡萄、芭樂與金蜜芒果為主題，規劃6公尺高蜜果大樹塔，結合攀爬、攀網與滑索功能，另設7.5公尺高溜滑梯、跳跳床、以及蜜果造型盪鞦韆與水果搖搖馬等，打造親子同樂空間，另外也為長輩規劃了450公尺的環場步道與體健設施，滿足不同年齡層的需求。

埔心鄉長張佩瑩表示，這幾年許多年輕家長不斷反映，希望埔心能有一座設施更豐富的公共空間，讓孩子們可以「放電」玩耍，感謝縣長聽到地方的心聲。 將原本僅有草地、缺乏設施的舊館公園具體活化，預計240天後，埔心鄉也將迎來首座共融式公園。

彰化縣府城市暨觀光發展處表示，近年縣府已完成多座特色公園，如員林兔馬鹿公園、埤頭樂米公園、二林和平公園、田中熊趣米公園、伸港嬉濱海豚公園等多座特色公園，不僅展現地方產業與文化特色，也帶動觀光人潮。未來將持續推動公園優化，落實「在地生活、在地休憩」的願景。

埔心「蜜果樂園」佔地約2660坪，將以三蜜為主題的特色公園。（彰化縣政府提供）

埔心「蜜果樂園」鄰近彰化醫院跟埔心消防隊，附近人口稠密，完工後將成為縣內第20座特色公園。（彰化縣政府提供）

舊館公園僅有草皮與人行道，缺乏廁所與遊憩設施，長期人煙稀少。（彰化縣政府提供）

彰化縣長王惠美（左4）等人前往主持開工典禮。（記者陳冠備攝）

