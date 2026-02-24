綠能成長新主力 台南屋頂型光電年增10.88％

屋頂型太陽光電兼顧建築遮陽降溫之效，是達成城市韌性與能源自主的重要策略。（台南市政府提供）

台南積極推動屋頂型太陽光電設置，截至去年，台南屋頂型太陽光電備案容量達2194.6MW，與前年相比成長10.88%，佔全市太陽光電裝置量約44%，去年台南增264MW光電備案容量，81%來自屋頂型太陽光電。

台南配合中央能源轉型政策祭出「屋頂優先」策略，獲民眾高度支持。而為鼓勵民眾參與，市府積極爭取中央「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」補助資源，協助市民降低設置門檻。中央釋出4500萬元補助經費，獎勵在台南轄內合法建築物屋頂設置太陽光電之自然人，且建物頂層面積小於1000平方公尺以下者，每瓩（kW）獎勵3000元，單案最高獎勵30萬元。

請繼續往下閱讀...

經發局長張婷媛指出，目前合法建物屋頂存有違章建築者，皆須依中央「設置屋頂太陽光電免請領雜項執照處理原則」辦理，並非開放所有違章建築物。案場須經工務單位確認其「設置場址」與「不影響公共安全且不妨礙違章建築處理」，取得「違章諮詢表」合格證明及專業技師簽證，始得依法申請屋頂型太陽光電；但原本的違建屋頂並不會因此「就地合法」。

張婷媛強調，屋頂型太陽光電目前是台南再生能源成長新主力，其具備不額外占用土地、兼顧建築遮陽降溫與節能減碳等多重效益，不僅能增加綠電供應，也提升能源自主性與城市韌性，是推動淨零轉型、打造低碳永續城市的重要策略之一。

南推動再生能源採「屋頂優先」的策略，獲得民眾高度參與與支持，已是綠能成長新主力。（台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法