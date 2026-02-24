高鐵春節疏運日均創新高！ 228連假續推LINE看「自由座燈號」

台灣高鐵公司統計，11天疏運期間（2/13至2/23），共發出2171班次列車，總計疏運旅客逾292.5萬人次，平均每日約26.6萬人次，為歷年春節疏運日均最高。（資料照）

2026台灣高鐵春節疏運昨天順利完成！台灣高鐵公司統計，11天疏運期間（2/13至2/23），共發出2171班次列車，總計疏運旅客逾292.5萬人次，平均每日約26.6萬人次，為歷年春節疏運日均最高。今年台灣高鐵首度推出「當日自由座等候時間預估」服務，民眾反映良好，因此和平紀念日疏運（2/26至3/2）將持續辦理相關服務。

高鐵公司表示，今年春節假期長達9天，為順利協助旅客春節返鄉，特別提前完成全車隊檢修，34組列車全數投入疏運行列，加強服務旅客。春節疏運期間旅運最高峰落在初三，當天達32.5萬人次，為營運以來單日第3高，今年台灣高鐵首度推出「當日自由座等候時間預估」服務，並與LINE TODAY合作提供旅客多元管道查詢，同時在高鐵營運、維修單位全力投入下，疏運期間車組可靠度保持在100%高水準，也讓發車率及準點率均達100%。

高鐵公司表示，面對即將到來的和平紀念日疏運，將持續辦理「當日自由座等候時間預估」服務，並繼續攜手LINE TODAY提供更加便利、即時的公共服務，連假期間計劃搭乘高鐵自由座的旅客，可透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App查詢以及LINE TODAY「生活頻道」，預先掌握當日各站預估自由座排隊等候時間，並選擇綠色燈號的時段搭車，即可避開尖峰人潮。

