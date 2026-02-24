為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    每校最高200萬 教育部10年改造上百所學校變美

    2026/02/24 14:49 記者林曉雲／台北報導
    馬祖高中活化望海平台的空間感，以擴展無垠大海與天空的視野，成為師生餐後聚會休憩的共享空間。（教育部提供）

    為協助學校營造兼顧自然環境、在地文化、學校需求及整體視覺美感的校園場域，教育部「校園美感環境再造計畫」，10年改造上百所學校華麗變身，今（2026）年度計畫即日起受理申請，每校補助最高200萬元，鼓勵公立高級中等以下學校透過整體規劃與跨域合作，將校園空間轉化為引導學習、啟發想像、孕育情感的教育現場，打造專屬於學校的美感特色校園。

    教育部師資培育及藝術教育司科長彭寶樹說明，校園美感環境再造計畫推動至今已邁入第10年，全國累計已有107所學校參與，逐步建立具示範性的校園美感實踐案例，例如桃園市新興國小與台中新社國小從地域環境特質出發，將校園周邊自然景觀融入課程設計，讓在地環境成為最鮮活的學習素材；苗栗縣山腳國小發展「親水教育」，結合校園周邊水域資源，打造兼具安全與教育意義的學習場域；國立馬祖高中則以海洋資源為核心意象，將海島文化織入校園設計之中，建構富含島嶼特色的校園美學。

    此外，台東縣桃源國中融合原住民族文化精神與體育發展特色，透過空間改造強化部落意象與文化傳承，使校園成為凝聚社區情感的重要平台。彭寶樹表示，各校透過空間重整，不僅改善硬體設施，更將校園轉化為師生與社區共同參與的對話場域，深化學校與地方的連結，形塑兼具教育價值與人文關懷的校園文化。

    彭寶樹指出，校園不只是承載課程的空間容器，校園美感環境再造亦非僅止於修繕設施或更新空間，而是以環境為師，透過整體規劃與重整，引導師生及家長共同參與，重新檢視教學場域特質，結合課程創新與在地脈絡，培養對環境的感知、理解與關懷，進而激發跨域學習的熱情與潛能，讓學習自然融入生活，書寫屬於各校的美感故事。即日起至3月31日截止申請收件。

    台東縣桃源國中改造閒置綜合教室及前方荒廢草坡，蛻變為一座大地階梯教室。（教育部提供）

