    首頁 > 生活

    望安人小確幸 春節期間丁香湧入小財入庫

    2026/02/24 14:35 記者劉禹慶／澎湖報導
    上天恩賜禮物，農曆春節丁香湧入望安水垵岸邊。（民眾提供）

    上天恩賜禮物，農曆春節丁香湧入望安水垵岸邊。（民眾提供）

    今年農曆春節連續假期，對於大部分澎湖人而言，都是相當錯愕與感傷，先是大年初一澎湖縣大家長陳光復摔倒昏迷，大年初二又發生赤崁村長夫婦駕車自撞雙亡意外，讓人感嘆「明日與意外不知誰先到」？但在眾多悲傷消息之中，總算在望安離島傳出小確幸喜訊，稍稍撫慰澎湖人心。

    農曆春節連續假期，許多離鄉背井的望安遊子，紛紛返回島上度假團聚，突然有民眾在望安水垵岸邊，發現海面有黑色團狀物成群移動，立即返村呼朋引伴，每個人都帶著網具、水桶等盛裝物，趕往水垵岸邊捕撈，總量約有數百斤，以每斤100元零售價出售，每個人都有數千元小財入帳。

    水垵村位於望安島北部，是一個以「半漁半農」為主的傳統聚落。此地舊稱為水垵澳，地形特色為北向海灣，早年居民以石砌疊築「水垵漁港」作為船隻避風處。當地信仰中心為李王宮（水垵宮），由於水垵漁港 早年為天然海灣，因面向北方，早期漁民為避風，運用礁岩築成簡易防波堤，成為天然石滬。

    當地耆老表示，望安海域為「白金」土魠洄游路線，丁香被土魠追逐覓食，因此往水垵漁港聚集，居民發現後，會用網具趕往岸邊，因以往常發生糾紛，因此在望安漁會任職的凌嘉宏與妻子，乾脆自資購買網具，提供村民無償使用，近年來成為水垵村民「上天恩賜的禮物」，除了禮物之外，當地美景也美不勝收，東籠與西洞尾都是觀賞漁船燈火的景點，而水垵宮神蹟顯靈也是名聞遐邇。

    丁香數量眾多，讓水垵村民發筆小財。（民眾提供）

    丁香數量眾多，讓水垵村民發筆小財。（民眾提供）

    丁香被土魠追逐覓食，逃命時上岸擱淺。（民眾提供）

    丁香被土魠追逐覓食，逃命時上岸擱淺。（民眾提供）

