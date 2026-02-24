學測明公布成績 大學問：非理工之5大領域科系具AI贏家潛力

學測明日公布成績，大學問認為非理工之5大領域科系具AI贏家潛力，其中歷史系在AI時代有望成為「脈絡建構師」。（大學問提供）

大學學測明（25）日公布成績，NVIDIA執行長黃仁勳提出「AI五層蛋糕理論」指，目前最熱門的能源、晶片、雲端服務、模型是AI發展開端，未來應用層將創造AI更大商業價值，未來頂級的AI贏家是能將領域專業結合AI工具的應用層人才。

大學問網站製作2026高中生最愛百大熱門科系排行榜，從過去一年5468萬筆大數據中，根據黃仁勳觀點，找出適合社會組、非理工學生，具備AI時代潛力的5大領域科系，包括歷史、新聞大傳、都市計畫、財金、農業等學類，例如歷史系在AI時代有望成為「脈絡建構師」，提供考生作為選填志願的參考。

請繼續往下閱讀...

大學問網站執行長魏佳卉分析，AI最缺乏的是對人類社會長週期脈絡與因果關係的理解，歷史系訓練出的「脈絡建構師」，能從海量非結構化史料中，為AI演算法注入靈魂與倫理邊界，這群人才具備的詮釋與梳理能力，是在資料氾濫時代極度稀缺的競爭力，歷史系多半集中在雙北，包括台大、政大、台師大、東吳、輔大，中南部則有成大、嘉大、中興等校。

此外，魏佳卉表示，受AI衝擊，政大傳院大一大二不分系（13名）首次跌出前10大榜單，傳院相關系所熱門度退燒，尤其以新聞學類受到最大衝擊，傳院學生將轉型為「超級提示工程師」（Prompt Engineer），指揮AI生成多模態內容並設計自動化行銷，在假訊息充斥下，具備專業素養的新聞人是AI模型的事實查核者，除了政大，還包括世新傳管、世新新聞、淡江大傳、文化大傳、輔大新聞傳播等老牌系所。

魏佳卉也指出，台灣進入大都更時代，具國家證照的都市計畫師，起薪約50K，領頭羊是成大都計，另包括文化都計、逢甲都計、金門大學都計。而金融業一直是社會組最關注的高薪領域，台大財金（第14名）、政大金融（第55名）等仍維持超高人氣。

另面對全球糧食危機與氣候變遷，農經與農藝等科系轉身成為守護餐桌關鍵，除了傳統農業之外，包括基因育種、智慧農業等，運用AI、物聯網技術，從生產到運送。如台大農經、嘉大農藝、屏科大農企、中興國際農企業學士學位學程、虎科大農業科技等在糧食安全扮演不同角色。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法