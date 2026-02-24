為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園夜市2/26「筷馬加鞭」慶元宵 帶環保餐具或夜市消費可獲百元夜市金

    2026/02/24 14:25 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃市府經發局將於2月26日在桃園觀光夜市舉辦「筷馬加鞭搶好康」活動，當日限量發放100元夜市金。（經發局提供）

    桃市府經發局將於2月26日在桃園觀光夜市舉辦「筷馬加鞭搶好康」活動，當日限量發放100元夜市金。（經發局提供）

    為迎接有「小過年」之稱的元宵節，桃市府經濟發展局將於2月26日（週四）在桃園觀光夜市舉辦「筷馬加鞭搶好康」活動，當日限量發放100元夜市金，民眾只要攜帶環保餐具或出示夜市消費商品，即可兌換夜市金，號召市民朋友下班後相揪走逛夜市、品嚐美食，完成指定任務也有機會抽中200元夜市金。

    經發局表示，活動「筷馬加鞭」以諧音發想，象徵馬年好運加速到來，同時結合綠色消費理念，活動當日晚間6點起，於桃園觀光夜市（桃園市桃園區正康二街68前方）限量發放夜市金，透過簡單參與機制，鼓勵民眾自備環保餐具、減少一次性用品使用，在享受夜市美食的同時，也能實踐環保行動。

    經發局表示，為增添節慶趣味，現場另安排趣味加碼活動與神祕NPC猜拳互動，民眾不論輸贏皆有機會獲得好康，並同步推出線上「走春賞燈抽好禮」活動，民眾於3月6日（週五）前，只要到桃園觀光夜市與元宵燈籠合影，並至「桃園市政府經濟發展局」臉書粉絲專頁完成指定任務，即有機會抽中限量的200元桃園夜市金，活動詳情可至「桃園市政府經濟發展局」臉書粉絲專頁查詢。

