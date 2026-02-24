6、9分不清？ 花蓮台11線9K里程標示反裝成6K

台11線花蓮海洋公園路段南北車道的里程標示不一致，面向北上車道標示6K。（民眾提供）

有民眾發現台11線花蓮遠雄海洋公園前的路段里程數不一樣，面向南下車道標示9K，可是同一地點，面向北上車道卻標示6K，南北車道竟然不同，恐影響緊急報案時無法正確的報出位置，公路局東區養護工程分局花蓮工務段指出，已請廠商立即完成改善，以避免致用路人產生疑慮。

公路局東區養護工程分局花蓮工務段今指出，有關民眾反映花東海岸公路台11線9K遠雄海洋公園前里程牌不一致，經查該里程牌北上方向數字牌面裝設錯誤，9裝反成6，致南北向里程數字不一情事，花蓮工務段已請廠商立即完成改善，以避免致用路人產生疑慮，感謝民眾提醒。

有其自行車的民眾約在遠雄海洋公園外、台11線9公里處集合，但發現沿台11線北上騎到10公里的時候，再騎一小段路，旁邊的道路里程表就突然就變成6公里，中間消失了3公里，民眾說，但跑去對面看里程標誌，又發現面向南下車道的確是9公里沒錯，才發現南下車道是9K沒錯，可是北上車道卻寫6K，到底是發生什麼事？讓人困惑。

吳姓騎士說，花蓮很多地方距離都很遠，最擔心的是，如果今天發生意外，民眾打119報案，報案說在台11線6K處，結果實際是9K，差了3公里，那短短幾分鐘真的會危及生命，她覺得這是非常危險的事情。

台11線又稱花東海岸公路、東部濱海公路，北起花蓮吉安、南至台東，全長約177公里，是花東沿海的重要交通動脈，沿途依山傍海，緊鄰太平洋、背靠海岸山脈，沿途擁有壯麗的海景，風景如畫，也被譽為最美「藍色公路」，吸引許多自行車騎士。

