    新春換電動機車 南市最高補助3萬6200元

    2026/02/24 14:26 記者洪瑞琴／台南報導
    「新春e馬當先」，南市環保局鼓勵民眾購買電車有補助。（圖由南市環保局提供）

    迎接新年，換車也要跟著「升級」！台南市今年持續推動電動機車補助政策，鼓勵民眾利用春節紅包輕鬆入手電車，享補助、省荷包、還能環保過好年，一舉三得，把握機會別錯過。

    不管是汰舊換新或新購，補助都很誘人。一般民眾汰舊換新可合併中央補助最高3萬0200元，中低收入戶最高3萬6200元；若直接新購電動機車，一般民眾最高2萬0200元，中低收入戶2萬6200元。

    環保局指出，機車是市民日常不可或缺的交通工具，因此市府長期推動電動機車政策。115年度補助方案延續針對幼幼、青年、偏遠地區及中低收入戶的專案，並新增天然災害災損戶，讓補助範圍更全面。

    環保局長許仁澤說，只要設籍台南市並申請汰舊換新或新購電動機車，就可享電池月租費補助，重型7200元、輕型3600元，一次核發。申請流程簡化，降低換車負擔，讓市民安心選擇低碳交通工具。

    想申請補助的市民，需先至環境部「車輛汰舊換新抵換媒合平臺」完成申請，並務必在溫室氣體減量效益欄位填選「臺南市」。更多補助資訊，可上台南市汰舊換新電動機車補助網查詢。

    「新春e馬當先」購買電車補助金額。（圖由南市環保局提供）

