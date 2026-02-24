5輛總價破億超跑開進國中校園 企業董座返母校分享「廁所哲學」

開學第二天，彰安國中安排了一場震撼感官的開學典禮，5台超跑開進校園。（學校提供）

今天是（24日）開學第二天，彰化市彰安國中利用班週會時間，安排一場震撼感官的開學典禮，5輛總價值破億元的頂級超跑開進校園，吸引全校師生駐足驚嘆。校方邀請傑出校友、全拓工業董事長吳崇讓返校演講，他將超跑比喻為「移動的藝術品」，並以他獨特經營事業的「廁所哲學」勉勵學弟妹，成功的基石源自於日常生活中最微小又最基本的修養。

操場上，藍寶堅尼、法拉利等5輛名車一字排開，氣勢驚人。校長曹建文表示，會考與模擬考在即，希望學子能像超跑般馬力十足，衝刺出好成績。吳崇讓則分享，這些超跑不僅是工藝的極致，更是藝術的展現，但他強調，擁有這些夢想的背後，靠的是對細節的絕對堅持。

吳崇讓向學弟妹提到，他經營公司最重視的是廁所，25年前他帶頭親自打掃廁所，要求「100%乾淨」並留給下一位使用者舒適的空間。這份對細節的執著感動了員工，更贏得國際尊重。

他自豪地說，來自德國、法國、日本與美國的客戶，到公司參訪時都指名要看廁所，看完後無不豎起大拇指稱讚，認為「能把廁所掃乾淨的公司，產品絕對值得信賴」，這也成了全拓工業能在業界生存下來的賣點。

演講中，吳崇讓引用德國前總理梅克爾的名言「擋得了我的路，擋不住我的夢想。」他勉勵學弟妹，每個人一定都有自己的理想與目標，但築夢之路沒有捷徑，希望大家在人生道路上能一步一腳印，腳踏實地走過每一段歷程，最終完成心目中的藍圖。

校方強調，邀請校友返校並非為了炫富，而是希望學生學習他從人生低谷翻身、與員工分享資源的奮鬥精神，透過活潑的形式，讓開學典禮不再只是生硬的訓話，更希望藉由如超跑「時速破百」的震撼教育，讓學生們明白，在追逐超跑般的耀眼成就前，必須先學會如洗廁所般的謙卑與努力耕耘。

全拓工業董事長吳崇讓（前排中）開著超跑回母校與學弟妹分享成功之道。（校方提供）

全拓工業董事長吳崇讓今回母校彰安國中，與學弟妹分享經營公司理念，用「掃廁所哲學」把日常最細微的地方做好。（校方提供）

