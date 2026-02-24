為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆市府、會小提燈亮相 飛天馬對旋轉木馬

    2026/02/24 14:18 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市議會今年製作「旋轉木馬」造型小提燈。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議會今年製作「旋轉木馬」造型小提燈。（記者盧賢秀攝）

    這週五開始陸續有元宵節活動，基隆市政府和市議會都製作小提燈，讓民眾索取，市府「飛天馬」2月27日起在基隆市旅遊服務中心限量發放。市議會的小提燈是小朋友最喜歡玩的「旋轉木馬」，是立體的，陸續發送幼兒園、各市議員和里辦公室，讓小朋友在這週就組裝充滿童話提燈。

    副市長邱佩琳今與過港幼兒園小朋友展示今年的小提燈，邱佩琳說，市府今年設計童話感十足的「飛天馬」小提燈，繽紛彩虹色系搭配翅膀與星星元素，打造彷彿翱翔天際的夢幻造型，象徵新的一年充滿希望與無限可能。

    文化觀光局「飛天馬」小提燈，2月27日下午2點起至3月3日止，在基隆市旅遊服務中心發放，民眾只要追蹤「基隆市文化觀光局FB粉絲專頁」並按讚分享活動貼文，即可免費索取，限量500個。

    市議會的元宵提燈主題是「燦爛基隆・馬上出遊」，造型是大小朋友喜歡玩的「旋轉木馬」，希望帶給民眾一種歡樂、遊玩的過節氣氛。

    議長童子瑋說，小提燈不只是好玩，還將基隆的特色風景、地標與名產等都融入在圖像中，讓小朋友在組裝立體的提燈過程中，體驗看見基隆、打造基隆，還可以當作手作擺飾。

    童子瑋說，小提燈將送到各公立幼兒園，各市議員服務處（不分黨派）及各里辦公室都可以索取，手做好玩的「旋轉木馬」。

    基隆市議會「旋轉木馬」小提燈，將基隆特色融入其中。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議會「旋轉木馬」小提燈，將基隆特色融入其中。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府今年製作「飛天馬」小提燈。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府今年製作「飛天馬」小提燈。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府「飛天馬」小提燈亮相。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府「飛天馬」小提燈亮相。（記者盧賢秀攝）

