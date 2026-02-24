為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台灣歐盟文心蘭品種互認 縮短1年以上行政申請時間

    2026/02/24 14:50 記者楊媛婷／台北報導
    台歐盟相互採認蝴蝶蘭及文心蘭品種權檢定報告行政協定簽署。（圖由農業部提供）

    台歐盟相互採認蝴蝶蘭及文心蘭品種權檢定報告行政協定簽署。（圖由農業部提供）

    我國品種權再度取得突破，繼蝴蝶蘭後，農業部今（24日）表示，我國與歐盟簽署文心蘭品種權檢定報告行政協定，未來我國文心蘭育種者向歐盟申請蝴蝶蘭與文心蘭品種權，只要出具該部的品種檢定報告，就可取得歐盟的品種權，最少節省1年以上行政作業時間。

    品種權為屬地主義，過往我國輸歐的文心蘭業者，若要取得當地品種權保護，必須先將種苗輸出到當地培育並再送當地檢定，曠日廢時又耗工，農業部次長胡忠一與農糧署署長姚士源和歐盟品種保護局主席Francesco Mattina簽署與歐盟相互採認文心蘭品種權檢定報告行政協定，農業部表示，透過該協定簽署，將可幫助台灣文心蘭快速取得品種權保護，確保台灣在全球蘭花供應鏈的核心地位。

    農糧署組長傅立忠進一步說明，我國文心蘭業者過去在歐盟申請品種權保護至少需要1到2年的行政流程時間，隨雙方互認後，可大幅縮短作業時間，提高我國文心蘭競爭力，進一步擴展外銷市場，他也透露，我國與我國文心蘭外銷最大市場的日本，針對文心蘭品項的品種權互認也有默契，可望近期會有好消息。

    農業部表示，我國自2016年起即與歐盟展開品種權合作，108年簽署相互採認蝴蝶蘭品種檢定報告行政協定，並於2023年續簽行政協定，大幅減少育種者申請時間及費用，成效顯著，為進一步深耕歐洲市場及呼應國內文心蘭產業的強烈需求，農業部積極推動擴大合作範圍，經多次的協商與技術調和，終於達成共識，將文心蘭納入相互採認的範疇。

