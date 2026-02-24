慶元宵 彰化花壇白沙坑迎燈排3/1~3/3登場

彰化縣長王惠美（中右）等人邀請鄉親體驗百年迎燈排民俗文化。（記者湯世名攝）

全國最具特色與歷史深度的元宵節民俗盛事「白沙坑迎燈排文化節」，將從3月1日起一連3天在彰化縣花壇鄉文德宮盛大登場，今天（24日）在文德宮舉辦宣傳記者會，縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏及文德宮主委李錫圭等人邀請全國鄉親一同走進彰化，體驗全國獨一無二的百年迎燈排民俗文化。

王惠美表示，白沙坑迎燈排是全國唯一以「燈排」為核心的元宵慶祝活動，2008年登錄為彰化重要無形文化資產，至今已傳承198年，文德宮供奉的福德老爺，是全國唯一頭戴官帽的土地公，神尊已有300多年歷史。期望藉由福德老爺遶境賜福給廣大信眾，保佑合境平安。

白沙坑迎燈排文化節活動一連3天規劃精彩內容，包括燈海藝術區及燈排展示區，活動期間每天都有湯圓豆花來結緣及美食美物一條街，晚上進行遶境祈福活動。其中3月1日上午有北管表演，晚上有社區表演才藝SHOW，2日上午有學校社團表演，晚上有文德宮舉辦的喜慶元宵摸彩晚會，3日元宵當晚有點燈儀式、白沙坑迎燈排及白沙坑迎燈排慶元宵晚會。

王惠美說，今年因應馬年提供馬年小提燈，以及招財金及福德老爺紀念金幣，配合迎燈排活動，文化局發表的台語故事繪本《白沙坑迎燈排的奇幻旅程》在文德宮內進行繪本專區布置，讓大小朋友透過繪本，輕鬆了解白沙坑迎燈排的由來。

文化局表示，白沙坑迎燈排傳說是開台翰林曾維禎，清朝道光8年時，隨皇帝賞花燈，曾翰林見景傷情，感到家鄉父老無福欣賞，希望辭官還鄉，道光皇帝嘉慰其孝行，特賜在花壇鄉白沙坑，每年元宵節均仿照京城迎花燈與鄉民同歡，具有高度歷史價值與文化意義。

花壇鄉百年迎燈排民俗文化活動將從3月1日起一連舉辦3天。（記者湯世名攝）

馬年小花燈相當可愛。（記者湯世名攝）

