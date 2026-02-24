新莊墜樓女童近期疑與同儕不合 教育局：未接獲校園霸凌通報

新北市1名12歲女童昨自新莊區某社區大樓墜落，送醫搶救不治。（資料照）

昨天開學日，新北市1名12歲女童昨天自新莊區某社區大樓墜下，警方、消防據報趕抵馬上送往輔大醫院搶救不治，傳新莊墜樓女童曾向家人訴說與班上同學不合，新北市教育局至今未接獲校園霸凌通報；據了解，女童近期疑與同儕相處產生情緒起伏，詳細墜樓原因仍待警方調查；校方目前持續陪伴家屬處理後續事宜，同時持續關懷班級學生，穩定師生情緒與身心狀況。

民進黨新北市議員初選參選人吳昇翰表示，新莊墜樓女童曾向家人訴說與班上同學不合，呼籲市府教育局重視學子收假症候群。

據了解，該生在校期間學習與生活狀況、人際互動正常，也無肢體衝突，但近期疑因與同儕相處過程產生情緒起伏，詳細墜樓原因待警方調查。

教育局今說明，關於此意外，學校持續陪同關懷家長，並與家長保持密切聯繫，主動協助處理相關行政程序事宜，提供必要支持；昨天也已立即安排專業輔導人員入班進行團體輔導，協助學生穩定情緒與安全感，提供正確且中立資訊，避免不當揣測與模仿效應，同時引導學生適度表達與抒發感受，並篩選需進一步關懷之學生。

教育局指出，今天起也針對與女童互動較為密切的學生安排個別關懷與支持，視學生情緒反應與適應情形，持續提供後續輔導與追蹤，確保學生身心穩定，而新北市學生輔導諮商中心已提供安心輔導資源，協助學校專業評估與處遇，必要時連結外部專業心理支持系統，共同守護學生。

