宜蘭5.6有感地震 屬去年12/27規模7餘震

宜蘭今天中午12點37分發生芮氏規模5.6地震，氣象署表示這是去年宜蘭7.0地震的餘震。（圖由氣象署提供）

今天中午12時37分宜蘭縣近海發生芮氏規模5.6有感地震，最大震度宜蘭縣南澳4級。中央氣象署地震測報中心說明，這次地震與去年12月27日宜蘭近海7.0地震位置、深度接近，研判屬於餘震，連同主震該區附近共有15個有感地震。

氣象署地震測報中心科長廖哲緯表示，今天中午12時37分在宜蘭縣近海發生芮氏規模5.6地震，地震深度為66.8公里，震央位於宜蘭縣政府東南東方16.9公里。震度4級地區為宜蘭縣，震度3級地區為花蓮縣、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、台中市、新竹市、苗栗縣。

請繼續往下閱讀...

廖哲緯表示，這次地震屬於隱沒帶地震，震央上方的宜蘭蘇澳較為有感，震度來到4級、且搖晃持續2秒，氣象署這次發布2報國家警報，分別為宜蘭縣與台北市。另外，由於北部高樓多、盆地地形，因此搖晃感受更為明顯。

廖哲緯指出，宜蘭近海地震過去不乏有規模較大的地震發生，但由於震央較深，到了地表影響較小，災情較不明顯；去年12月27日宜蘭近海發生規模7.0地震，主震深度67.7公里，與這次地震深度、位置接近，因此研判這次屬於餘震，連同主震該區附近共有15個有感地震。

廖哲緯表示，板塊交界處、地理構造板塊擠壓導致斷層、破碎帶，都是地震好發地區，1227地震後台灣好發地震區域都有地震發生，且主震周遭陸續都有餘震發生，提醒民眾多留意。（14:17更新）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法