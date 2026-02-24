「地震雲」下11小虎鯨集體擱淺引討論 「三要四不」生死救援

擱淺現場地震雲引發討論。（記者蔡宗憲攝）

屏東車城海口沙灘今日清晨驚傳11隻小虎鯨集體擱淺，壯觀卻揪心的黑色身影橫臥岸際。由於昨日馬來西亞沙巴剛發生規模7.1強震，北台灣上午亦有地震，救援現場天空更出現條狀「地震雲」，引發地方議論是否相關。

對此，成功大學鯨豚中心主任王浩文強調，目前以「救命優先」，地震因素暫不列入首要考慮，呼籲大眾落實「三要四不」SOP，全力守護倖存的7隻海洋精靈。

今日上午七時許，海口沙灘11隻小虎鯨受困，其中4隻不幸罹難。現場民眾指著天空議論紛紛，懷疑是強震引發鯨豚導航失效。王浩文對此表示，雖然時機敏感，但鯨豚擱淺因素複雜，可能是領導鯨迷航，目前團隊正爭分奪秒進行生理檢體採樣與戒護，觀察其呼吸與心跳，靜待抽血數據評估後續野放或復健。

為了跑贏死神，海巡署第六岸巡隊與在地志工在沙灘開挖臨時人工池。救援人員嚴格遵循海保署「三要四不」原則：「要扶正」確保噴氣孔在水面上、「要保濕」不斷潑水並覆蓋濕布、「要記錄」監測呼吸心跳；同時堅持「不要直接推回海中」避免嗆水、「不要拉扯胸尾鰭」、「不要喧嘩」避免驚嚇，且「不要站在尾部」以防遭強大力道擊傷。

目前現場救援氣氛緊迫，志工們泡在水中扶持小虎鯨。王浩文也提醒，民眾若發現擱淺，千萬不可擅自將其推回大海，因為傷病個體極易在推回後因體力不支窒息，應交由專業團隊進行健康評估。

屏東縣政府與王浩文再次呼籲，目前7隻小虎鯨狀況仍不穩定，後續將根據檢驗結果決定是否後送台南四草中心。請民眾切勿在現場圍觀喧嘩，並將救援動線留給專業車輛。若有發現鯨豚異狀，請第一時間撥打「118」通報海事救援網（MARN），共同守護這片蔚藍大海的珍貴生命。

海巡及各單位志工全力搶救。（記者蔡宗憲攝）

志工忙著保濕。（記者蔡宗憲攝）

