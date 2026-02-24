為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    睽違70年徒步進香爆紅！順澤宮徒步參香受天宮 「徒步帽」成焦點

    2026/02/24 13:40 記者陳冠備／彰化報導
    埔鹽鄉順澤宮近日將舉辦「松柏嶺受天宮徒步參香祈福」活動，限量專屬的「參香帽」，引起不少信眾熱議。（記者陳冠備攝）

    埔鹽鄉順澤宮近日將舉辦「松柏嶺受天宮徒步參香祈福」活動，限量專屬的「參香帽」，引起不少信眾熱議。（記者陳冠備攝）

    彰化縣埔鹽鄉順澤宮去年重啟中斷70年的「松柏嶺受天宮徒步參香祈福」活動，挑戰從海拔0至404公尺的進香路線，獲得熱烈迴響，甚至連「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香也仿效此路線，去年突破傳統駐駕受天宮。今年廟方再度舉辦該活動，開放報名後1000個名額立即秒殺。廟方近日推出限量參香祈福帽與徒步圖案，讓不少民眾大喊「好想要！」。

    順澤宮建廟已有280年歷史，是台灣早期主祀「玄天上帝」的廟宇之一，百年前即開始與受天宮交流舉辦徒步參香，後因故中斷，改為乘車當日往返，近年又因疫情停辦，去年恢復傳統，全程徒步遶境彰化、南投23座宮廟，廣受好評。

    順澤宮總幹事陳守欽表示，今年活動將於2月27日至28日展開，為期兩天一夜，全長70公里，路線循百年古道「赤水崎」，再銜接「茶香步道」，翻山越嶺至受天宮，最高點海拔404公尺，極具挑戰性。去年許多人認為路線太難，但團隊「走帥不走快」，全員順利抵達，證明只要有心，就能享受與神同行的樂趣。

    陳守欽說，廟方為了這次活動，限量訂製2000頂參香祈福帽，其中1000頂給參與活動的香客，另外1000頂給協辦單位跟廟宇，只有全程參與遶境活動的人才有的「專屬紀念」，排隊也搶不到。

    參香路線循百年古道「赤水崎」，再銜接茶香步道，翻山越嶺至受天宮，最高點海拔404公尺。（順澤宮提供）

    參香路線循百年古道「赤水崎」，再銜接茶香步道，翻山越嶺至受天宮，最高點海拔404公尺。（順澤宮提供）

    順澤宮去年睽違70年徒步進香受天宮，獲得熱烈迴響。（順澤宮提供）

    順澤宮去年睽違70年徒步進香受天宮，獲得熱烈迴響。（順澤宮提供）

