夜間清潔通風井挨批擾民 北捷：調整時間彈性作業

台北捷運永春站近期進行通風豎井年度外牆清洗作業，不過施工時間卻挑在夜間，引發民眾抱怨。台北市議員詹為元指出，北捷相關清洗作業沒有明確標準時間，此外外牆清洗並非屬道路挖掘範圍，無法適用北市自治條例管控夜間施工，制度上有缺失。台北捷運回應，原考量避開上午傍晚人潮尖峰而採取深夜施工，目前已調整時間，將依時間彈性作業。

詹為元指出，該通風豎井位於忠孝東路五段423巷4弄與虎林街交叉口，現場使用高空作業吊車以及高壓清洗機具，並搭配發電機供電，夜間運轉聲響明顯，影響周遭住戶休息，北捷說要避開早市與黃昏市場才安排夜間施工，但這類年度例行工作非搶修，為何必須於夜間進行？

他說，北捷廠商簽訂契約未明定施工期間，僅以夜間施工為原則，但噪音擾民卻難以事前掌控，這並非個案，3年前即有民眾反映類似夜間清洗噪音問題，顯示捷運公司對於外牆清洗時間安排長期缺乏一致標準。

此外，由於外牆清洗並非屬道路挖掘範圍，無法適用《臺北市道路挖掘管理自治條例》第10條規範嚴格管控夜間施工，但發電機也屬動力機具，噪音影響與納管的挖掘工程本質相似，應通盤檢討包含清潔、設備保養、清疏等非挖掘使用動力機具的作業管制原則。

北捷表示，原考量避開市場的早市上午7點至晚上7點的黃昏市場人潮尖峰，所以採夜間施作，對於造成周邊住戶不便，深感抱歉；目前已調整清洗工作時間，並要求加強機具噪音控管，降低對周邊居民的干擾。其餘車站周邊相關清潔作業，也都會依照當地環境、住宅區等依時間彈性作業。

