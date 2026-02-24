宜蘭規模5.6有感地震 台鐵部分路段慢行

今天中午12時37分宜蘭縣近海發生芮氏規模5.6地震。（氣象署提供）

今天中午12點37分宜蘭縣近海發生一起規模5.6地震，最大震度宜蘭縣南澳4級，台鐵公司表示，針對和平＝宜蘭間按4級地震規定辦理，宜蘭＝臺北（經北迴）＝富岡間、香山＝三義間各按3級地震規定辦理。

台鐵公司表示，今天12點37分在宜蘭縣政府東南東方16.9公里（位於宜蘭縣近海）發生芮氏規模5.6地震；和平=宜蘭間按4級地震規定辦理，宜蘭=台北（經北迴）=富岡間、香山=三義間各按3級地震規定辦理。

依據台鐵規定，3級地震時，第1趟列車應以不超過60K／H慢行至前方車站，並檢視路線，如無異狀第2趟列車起恢復原速度。4級、5弱地震時，第一趟列車以30K／H，第2趟列車起以60K／H慢行至前方站，並於地震過後，工、電單位人員立即啟動路線及電車線等設施巡檢作業，在確認安全無虞後，恢復列車正常行駛。

中央氣象署觀測顯示，這起規模5.6地震震央位於宜蘭縣政府東南東方16.9公里，即宜蘭縣近海，震源深度66.8公里，宜蘭縣最大震度4級；花蓮縣、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、新竹市、苗栗縣最大震度3級。南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市最大震度2級；基隆市、台東縣最大震度1級。

這起地震北台灣明顯有感，氣象署一度針對台北市、宜蘭縣發布國家級警報，提醒民眾東北地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」。

